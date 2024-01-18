Часы Шварценеггера подорожали после его задержания. Что произошло

Стоимость часов Арнольда Шварценеггера выросла почти втрое всего за сутки, пишет телеграм-канал «Bild на русском». Изначально актер оценивал их примерно в €20 тыс. (1,9 млн руб.), теперь же стартовая цена торгов составляет €50 тыс. (4,8 млн руб.). Причиной такого роста, считает издание, стало задержание актера в аэропорту.



С чего все началось

В среду, 17 января, немецкое издание Bild (заблокирован в России) сообщило о задержании Арнольда Шварценеггера в аэропорту Мюнхена. Внимание таможенной службы привлекли часы актера, которые тот хотел продать на аукционе. По словам представителя главного таможенного управления Мюнхена Томаса Майстера, актер должен был оформить люксовый аксессуар как ввозимый импорт.

«Мы ведем расследование в отношении Арнольда Шварценеггера на предмет уклонения от уплаты налогов», — заявил Майстер.

Шварценеггер сообщил, что пытался объяснить представителям таможенной службы, что часы были переданы в дар его организации «Климатическая инициатива Шварценеггера». Из Мюнхена актер планировал поехать в австрийский курортный город Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит. Часы он хотел продать там же на специально организованном аукционе.

Свое задержание он назвал негативными последствиями бюрократии — «проблемой, которой больна Германия». «За деревьями больше не видно леса», — заявил актер.

Шварценеггеру пришлось заплатить €35 тыс.: €26 тыс. за ввоз часов, €4 тыс. налога и еще €5 тыс. штрафа. Актер был готов оплатить всю сумму картой, однако немецкие таможенные правила требуют, чтобы ее половина была уплачена наличными. Сотрудники таможни сопровождали Шварценеггера, пока тот снимал деньги, а затем отпустили.

«Если товары остаются в ЕС, вы должны задекларировать их через таможню. Это касается каждого, независимо от того, зовут ли его Шварценеггер или Мюллер, Майер или Хубер», — заявил изданию Süddeutsche Zeitung представитель таможни.

Что за часы

Часы были изготовлены специально для Шварценеггера швейцарской часовой мануфактурой Audemars Piguet. Другие лоты на аукционе, который 18 января проведет Шварценеггер, включает «тренировку с самим Арнольдом Шварценеггером», а также произведения искусства, подписанные экземпляры и «вещи из мира спорта и кино».

«Вырученные средства пойдут на поддержку Климатической инициативы Шварценеггера, которая организует ежегодную климатическую конференцию Всемирного саммита Австрии в Вене и поддерживает климатические проекты во всем мире», — сообщает The Guardian со ссылкой на организацию.

По разным оценкам, средняя стоимость часов Audemars Piguet может составлять от $20 тыс. до $80 тыс.

Шварценнеггер и экология

В последние несколько лет Шварценеггер сосредоточил внимание на борьбе с загрязнением окружающей среды и изменением климата. Несколько раз он делал громкие заявления. Например, в 2017 по итогам прошедшей в Елисейском дворце встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он призвал к «крестовому походу в защиту экологии» Земли.

«Крайне важно, чтобы нам удалось обеспечить планете “зеленое”, экологическое будущее, защитив ее окружающую среду. Мы обсудили в этой связи вопрос о том, как привлечь к этому максимальное число людей и начать подлинный “крестовый поход” за экологию. Мы просто обязаны передать следующим поколениям планету, которая будет находиться в лучшем состоянии, чем-то, в котором ее получило наше поколение. Но с этой целью надлежит проделать большую работу. Необходимо, чтобы все страны действовали совместно», — объяснил тогда актер.

В 2021 году в интервью «Би-би-си» (заблокирован в России) призывал сократить потребление мяса, чтобы снизить выбросы углерода в атмосферу. В 2023 году в программе Sunday Morning, выходящей на канале CBS, Шварценеггер заявил о своей главной миссии.

«У меня есть миссия — сократить выбросы парниковых газов во всем мире, потому что я хочу иметь здоровое тело и здоровую Землю. Это то, за что я борюсь. И это мой крестовый поход», — заключил он.

Арнольду Шварценеггеру 76 лет. Актерскую карьеру бодибилдер из Австрии начал в конце 1960-х. Наибольшую известность ему принесла серия фильмов «Терминатор», ленты «Красная жара», «Вспомнить все», «Конан-варвар» и «Джуниор».

В 2003 году Шварценеггера избрали губернатором Калифорнии, в 2006-м он переизбрался на второй срок. Его полномочия истекли в 2011 году.