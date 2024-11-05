Часы погибшего пассажира судна «Титаник» продают за £80 тыс

Карманные часы погибшего пассажира, остановившиеся во время крушения лайнера «Титаник» в 1912 году, продадут на аукционе Henry Aldridge & Son за £80 тысяч (~ 10, 2 млн рублей). Об этом пишет Daily Mail.
Известно, что швейцарские часы «Zenith» принадлежали уругвайскому пассажиру первого класса Рамону Гомесу. Предполагается, что он спрыгнул с судна, держась за шезлонг, в попытке спастись, когда судно столкнулось с айсбергом и начало тонуть.
Ранее Гомес пережил другую судовую катастрофу — пожар на борту «Америки», тогда он также спрыгнул с палубы. Однако во второй раз удача отвернулась от Гомеса, пережить крушение «Титаника» ему не удалось. Поэтому его личные вещи, среди которых были и карманные часы, передали родственникам. Семья Гомеса хранила часы в течение 112 лет, но теперь они будут выставлены на аукционе.
Сообщается, что у часов белый циферблат, покрытый ржавчиной, отсутствуют стекло и секундная стрелка. При этом часовая и минутная стрелки остановились на отметке 4.53 утра, то есть примерно через два с половиной часа после того, как корабль затонул в ночь 15 апреля 1912 года.
Ранее рассказывали, что часы богатейшего человека на «Титанике» продали почти за $1,5 млн.