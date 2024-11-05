Часы погибшего пассажира судна «Титаник» продают за £80 тыс

Ранее Гомес пережил другую судовую катастрофу — пожар на борту «Америки», тогда он также спрыгнул с палубы. Однако во второй раз удача отвернулась от Гомеса, пережить крушение «Титаника» ему не удалось. Поэтому его личные вещи, среди которых были и карманные часы, передали родственникам. Семья Гомеса хранила часы в течение 112 лет, но теперь они будут выставлены на аукционе.