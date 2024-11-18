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Часы капитана, спасшего выживших на «Титанике», продали почти за $2 млн

Считается, что это самая высокая цена, по которой когда-либо были проданы вещи с затонувшего лайнера.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Золотые карманные часы, подаренные капитану корабля, спасшему 700 выживших с «Титаника», ушли с молотка на аукционе «Henry Aldridge&Son» за $1 968 408 (~ 196,3 млн рублей). Это самая высокая цена, по которой когда-либо были проданы вещи с затонувшего лайнера. Об этом сообщает New York Post.

18-каратные часы фирмы Tiffany&Co были подарены капитану Артуру Рострону вдовой Джона Джейкоба Астора, самого богатого человека, погибшего в результате катастрофы, а также вдовами двух других богатых бизнесменов. Таким образом пассажиры хотели выразить благодарность Рострону за то, что он направил свое судно «Карпатия», чтобы спасти людей после крушения «Титаника».

На часах есть гравировка, которая гласит, что часы были подарены «с искренней благодарностью и признательностью от трех выживших», а также подписи — миссис Тайер, Вайднер и Астор.

«Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике во время своего первого рейса в 1912 году. Считается, что поблизости во время крушения не было других кораблей, поэтому люди долгое время ждали помощь в ледяной воде.

К моменту прибытия судна «Карпатия», откликнувшегося на зов помощи, погибло около 1500 человек. Однако команда нашла 20 спасательных шлюпок и спасла более 700 пассажиров, доставив их в Нью-Йорк.

За спасение пассажиров президент Уильям Говард Тафт наградил капитана Рострона Золотой медалью Конгресса США, а позже король Георг V посвятил его в рыцари.

Ранее рассказывали, что часы погибшего пассажира судна «Титаник» продавали за £80 тыс.