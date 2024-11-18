Часы капитана, спасшего выживших на «Титанике», продали почти за $2 млн

Золотые карманные часы, подаренные капитану корабля, спасшему 700 выживших с «Титаника», ушли с молотка на аукционе «Henry Aldridge&Son» за $1 968 408 (~ 196,3 млн рублей). Это самая высокая цена, по которой когда-либо были проданы вещи с затонувшего лайнера. Об этом сообщает New York Post.
18-каратные часы фирмы Tiffany&Co были подарены капитану Артуру Рострону вдовой Джона Джейкоба Астора, самого богатого человека, погибшего в результате катастрофы, а также вдовами двух других богатых бизнесменов. Таким образом пассажиры хотели выразить благодарность Рострону за то, что он направил свое судно «Карпатия», чтобы спасти людей после крушения «Титаника».
«Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике во время своего первого рейса в 1912 году. Считается, что поблизости во время крушения не было других кораблей, поэтому люди долгое время ждали помощь в ледяной воде.
К моменту прибытия судна «Карпатия», откликнувшегося на зов помощи, погибло около 1500 человек. Однако команда нашла 20 спасательных шлюпок и спасла более 700 пассажиров, доставив их в Нью-Йорк.
За спасение пассажиров президент Уильям Говард Тафт наградил капитана Рострона Золотой медалью Конгресса США, а позже король Георг V посвятил его в рыцари.
Ранее рассказывали, что часы погибшего пассажира судна «Титаник» продавали за £80 тыс.