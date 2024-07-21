Частые переезды в детстве увеличивают риск депрессии

Ученые из Великобритании и Дании установили, что дети, которые были вынуждены несколько раз менять место жительства, во взрослом возрасте сталкиваются с депрессией на 60% чаще тех, кто не переезжал. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.
Ученые проанализировали данные о местах проживания более миллиона человек в период с 1982 по 2003 год. Специалисты подсчитали, сколько раз участники научной работы переезжали за первые 15 лет жизни. Параллельно с этим исследователи собрали данные о психическом здоровье испытуемых и начали наблюдение за ними. Оно длилось до конца 2018 года, завершения жизни добровольца, эмиграции или клинической диагностики депрессии.
Оказалось, что детство, проведенное в неблагополучных районах связано с повышенным риском развития депрессии. Причем вероятность проблем с психическим здоровьем вырастала на 2% с каждой единицей падения дохода семьи.
Помимо прочего, исследователи обнаружили, что однократная смена жительства в возрасте до 15 лет повышала риск развития депрессии на 40%, а, если переезд происходил более двух-трех раз, вероятность возникновения психического заболевания возрастала на 61%.
Важно отметить, что показатель роста депрессии не зависел от благополучности района. Так, если ребенок рост в бедном районе и переехал в престижный, опасность возникновения проблем с психикой повышалась на 13%.
Ранее была найдена связь района, где прошло детство, с появлением повышенной тревожности во взрослой жизни.
Анна Морозова