Частые переезды в детстве увеличивают риск депрессии

Ученые проанализировали данные о местах проживания более миллиона человек в период с 1982 по 2003 год. Специалисты подсчитали, сколько раз участники научной работы переезжали за первые 15 лет жизни. Параллельно с этим исследователи собрали данные о психическом здоровье испытуемых и начали наблюдение за ними. Оно длилось до конца 2018 года, завершения жизни добровольца, эмиграции или клинической диагностики депрессии.