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Частые переезды в детстве увеличивают риск депрессии

Чем чаще переезжал ребенок до 15 лет, тем выше риск проблем с психическим здоровьем во взрослом возрасте.

Источник: Freepik

Ученые из Великобритании и Дании установили, что дети, которые были вынуждены несколько раз менять место жительства, во взрослом возрасте сталкиваются с депрессией на 60% чаще тех, кто не переезжал. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые проанализировали данные о местах проживания более миллиона человек в период с 1982 по 2003 год. Специалисты подсчитали, сколько раз участники научной работы переезжали за первые 15 лет жизни. Параллельно с этим исследователи собрали данные о психическом здоровье испытуемых и начали наблюдение за ними. Оно длилось до конца 2018 года, завершения жизни добровольца, эмиграции или клинической диагностики депрессии.

Оказалось, что детство, проведенное в неблагополучных районах связано с повышенным риском развития депрессии. Причем вероятность проблем с психическим здоровьем вырастала на 2% с каждой единицей падения дохода семьи.

Помимо прочего, исследователи обнаружили, что однократная смена жительства в возрасте до 15 лет повышала риск развития депрессии на 40%, а, если переезд происходил более двух-трех раз, вероятность возникновения психического заболевания возрастала на 61%.

Важно отметить, что показатель роста депрессии не зависел от благополучности района. Так, если ребенок рост в бедном районе и переехал в престижный, опасность возникновения проблем с психикой повышалась на 13%.

Ранее была найдена связь района, где прошло детство, с появлением повышенной тревожности во взрослой жизни.

Анна Морозова