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30 частушек на Масленицу: веселье для детей и взрослых

Масленичная неделя — это не только блины и гуляния, но и время для веселья и шуток. Сделают праздник еще ярче 30 частушек на Масленицу.

Дарья Харланова
Автор ВФокусе Mail
Масленичное чучело
Источник: Unsplash

Это один из самых любимых и колоритных праздников в России, который знаменует проводы зимы и встречу весны. На столах появляются горы блинов, устраиваются народные гуляния и звучат задорные песни. Собрали подборку из 30 частушек на Масленицу, которые подойдут для любого возраста и компании. Здесь вы найдете смешные частушки для взрослых, забавные стишки для детей, а также народные мотивы для всей семьи. Эти незатейливые, но искрометные частушки станут настоящим украшением вашего праздник.

Смешные частушки на Масленицу для взрослых

Масленица — это повод не только полакомиться блинами, но и от души посмеяться. Специально для взрослой компании мы подготовили 10 частушек с юмором и иронией, которые точно не дадут вам заскучать.

***

Эх, гуляй, народ честной,
Масленица к нам пришла!
Ей напекли блинов горой,
Чтобы зиму прогнала!

***

Напекла жена блинов,
Как всегда, не сосчитать.
Муж вскочил и будь таков —
Нет сил уже жевать!

***

Зять пришел блинов поесть,
Теща рада, аж горит,
Но блины все скушал тесть,
И пред ней теперь дрожит!

***

Масленицу отмечаем,
Наливаем по сто грамм,
Чтоб забылись все печали,
Было весело гостям!

***

Блины с икрою и с вареньем,
Все, что есть на стол несем.
Веселись, народ, скорее —
Со светлым масленичным днем!

***

Масленица к нам пришла
И веселье принесла!
Будем петь и танцевать,
Всех блинами угощать!

***

Масленица хороша,
Веселится вся душа!
Но как печень заболит,
Про диету вспомним вмиг!

***

Ярче чучело гори,
Все невзгоды забери!
Чтоб весна скорей пришла,
Счастье, радость принесла!

***

Дружно зиму провожаем,
С радостью весну встречаем,
Чай, блины, да хоровод,
Веселись честной народ!

***

Я за Блинную неделю
Очень вряд ли похудею,
Но неважно, я готов —
Новых накупил штанов!

Веселые частушки на Масленицу для детей

Чаепитие с частушками на Масленицу
Источник: Freepik

Этот яркий и радостный праздник любят не только взрослые, но и дети. Чтобы создать для них хорошее настроение, мы подобрали 10 детских частушек, легких для запоминания и полных задора.

***

Масленицу ожидаем
Зимушку мы провожаем,
Чтобы солнце засветило
И тепло нам подарило!

***

Масленица, ты играй,
Всех ребяток забавляй.
Будем бегать, веселиться
И от счастья тут кружиться!

***

Блинчики, да с маслицем,
Вкусные, как в сказочке.
Их будем дружно уплетать,
Масленицу провожать!

***

Уже зиму провожаем,
Весну в гости зазываем.
Масленица, приходи,
Нас весельем заряди!

***

Масленица, ты гуляй,
И теплом нас одаряй!
Мы в ладошки будем хлопать,
Песни петь и в танце топать!

***

Ой, блиночки, ой, блины,
Вы румяны и вкусны!
Всю неделю мы гуляем,
Зиму дружно провожаем!

***

Масленица дорогая,
Наша гостья золотая,
Встретим с песнями, с блинами
И с душевными словами!

***

Масленица, Масленица,
А нам дома не сидится!
С горки мы идем кататься
И блинами объедаться!

***

Эх ребята, детвора,
Зиму провожать пора!
Дружно чучело сожжем
И весну встречать пойдем!

***

В Масленицу, на неделе
Вместе все блины мы съели,
Пели, чучело сжигали,
Дружно зиму провожали!

Русские народные частушки на Масленицу для всей семьи

Застолье на Масленицу
Источник: https://ru.freepik.com

Масленичные гуляния — это время для единения и веселья всей семьей. Мы подобрали 10 русских народных частушек, которые помогут создать теплую и душевную атмосферу праздника. Они подойдут для всех поколений и напомнят о наших исконных традициях.

***

Масленица! Эх, прощай,
В гости к снова приезжай!
Будем рады, будем ждать
И блинами угощать!

***

Масленица, ты прощай,
Весну красну зазывай.
Солнце светит уже ярко,
Начинается гулянка!

***

Ой, блины мои, блины,
Вы как солнышко ясны!
Съедим все до одного,
Не оставим ничего!

***

Ах, зима, зима, прощай,
Ты от нас пока отстань!
Масленица к нам пришла
И блинов с собой взяла!

***

Чучело мы нарядили,
На костре его спалили!
Чтобы с дымом улетели,
Все печали и метели!

***

Села вся семья за стол —
Светлый праздник к нам пришел!
Блины с медом и вареньем,
Всем найдется угощенье!

***

Масленица, ты гуляй,
Веселись и забавляй,
Чтоб и стар, и млад плясали
И заботы забывали!

***

А на Блинной неделе
Все вокруг повеселели!
Песни, пляски, хоровод,
Веселится весь народ!

***

Мы блинов уж напекли
И на улицу пошли,
Всех знакомых угощаем,
С Масленицей поздравляем!

***

Масленицу мы встречаем
И гостей к себе сзываем!
Будем петь и танцевать,
Да блинами угощать!