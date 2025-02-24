30 частушек на Масленицу: веселье для детей и взрослых

Это один из самых любимых и колоритных праздников в России, который знаменует проводы зимы и встречу весны. На столах появляются горы блинов, устраиваются народные гуляния и звучат задорные песни. Собрали подборку из 30 частушек на Масленицу, которые подойдут для любого возраста и компании. Здесь вы найдете смешные частушки для взрослых, забавные стишки для детей, а также народные мотивы для всей семьи. Эти незатейливые, но искрометные частушки станут настоящим украшением вашего праздник.
Смешные частушки на Масленицу для взрослых
Масленица — это повод не только полакомиться блинами, но и от души посмеяться. Специально для взрослой компании мы подготовили 10 частушек с юмором и иронией, которые точно не дадут вам заскучать.
***
Эх, гуляй, народ честной,
Масленица к нам пришла!
Ей напекли блинов горой,
Чтобы зиму прогнала!
***
Напекла жена блинов,
Как всегда, не сосчитать.
Муж вскочил и будь таков —
Нет сил уже жевать!
***
Зять пришел блинов поесть,
Теща рада, аж горит,
Но блины все скушал тесть,
И пред ней теперь дрожит!
***
Масленицу отмечаем,
Наливаем по сто грамм,
Чтоб забылись все печали,
Было весело гостям!
***
Блины с икрою и с вареньем,
Все, что есть на стол несем.
Веселись, народ, скорее —
Со светлым масленичным днем!
***
Масленица к нам пришла
И веселье принесла!
Будем петь и танцевать,
Всех блинами угощать!
***
Масленица хороша,
Веселится вся душа!
Но как печень заболит,
Про диету вспомним вмиг!
***
Ярче чучело гори,
Все невзгоды забери!
Чтоб весна скорей пришла,
Счастье, радость принесла!
***
Дружно зиму провожаем,
С радостью весну встречаем,
Чай, блины, да хоровод,
Веселись честной народ!
***
Я за Блинную неделю
Очень вряд ли похудею,
Но неважно, я готов —
Новых накупил штанов!
Веселые частушки на Масленицу для детей
Этот яркий и радостный праздник любят не только взрослые, но и дети. Чтобы создать для них хорошее настроение, мы подобрали 10 детских частушек, легких для запоминания и полных задора.
***
Масленицу ожидаем
Зимушку мы провожаем,
Чтобы солнце засветило
И тепло нам подарило!
***
Масленица, ты играй,
Всех ребяток забавляй.
Будем бегать, веселиться
И от счастья тут кружиться!
***
Блинчики, да с маслицем,
Вкусные, как в сказочке.
Их будем дружно уплетать,
Масленицу провожать!
***
Уже зиму провожаем,
Весну в гости зазываем.
Масленица, приходи,
Нас весельем заряди!
***
Масленица, ты гуляй,
И теплом нас одаряй!
Мы в ладошки будем хлопать,
Песни петь и в танце топать!
***
Ой, блиночки, ой, блины,
Вы румяны и вкусны!
Всю неделю мы гуляем,
Зиму дружно провожаем!
***
Масленица дорогая,
Наша гостья золотая,
Встретим с песнями, с блинами
И с душевными словами!
***
Масленица, Масленица,
А нам дома не сидится!
С горки мы идем кататься
И блинами объедаться!
***
Эх ребята, детвора,
Зиму провожать пора!
Дружно чучело сожжем
И весну встречать пойдем!
***
В Масленицу, на неделе
Вместе все блины мы съели,
Пели, чучело сжигали,
Дружно зиму провожали!
Русские народные частушки на Масленицу для всей семьи
Масленичные гуляния — это время для единения и веселья всей семьей. Мы подобрали 10 русских народных частушек, которые помогут создать теплую и душевную атмосферу праздника. Они подойдут для всех поколений и напомнят о наших исконных традициях.
***
Масленица! Эх, прощай,
В гости к снова приезжай!
Будем рады, будем ждать
И блинами угощать!
***
Масленица, ты прощай,
Весну красну зазывай.
Солнце светит уже ярко,
Начинается гулянка!
***
Ой, блины мои, блины,
Вы как солнышко ясны!
Съедим все до одного,
Не оставим ничего!
***
Ах, зима, зима, прощай,
Ты от нас пока отстань!
Масленица к нам пришла
И блинов с собой взяла!
***
Чучело мы нарядили,
На костре его спалили!
Чтобы с дымом улетели,
Все печали и метели!
***
Села вся семья за стол —
Светлый праздник к нам пришел!
Блины с медом и вареньем,
Всем найдется угощенье!
***
Масленица, ты гуляй,
Веселись и забавляй,
Чтоб и стар, и млад плясали
И заботы забывали!
***
А на Блинной неделе
Все вокруг повеселели!
Песни, пляски, хоровод,
Веселится весь народ!
***
Мы блинов уж напекли
И на улицу пошли,
Всех знакомых угощаем,
С Масленицей поздравляем!
***
Масленицу мы встречаем
И гостей к себе сзываем!
Будем петь и танцевать,
Да блинами угощать!