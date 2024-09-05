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Частое использование смартфона связано с повышенным риском заболеваний сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Авторы нового исследования считают, что регулярное использование мобильных телефонов повышает риск развития ишемии, инсульта, сердечной недостаточности и других болезней.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Jonas Leupe/CC0

Давно известно, что регулярное использование мобильного телефона негативно сказывается на здоровье глаз, качестве сна и психики в целом. Новое исследование показывает, что смартфоны, излучающие радиочастотные электромагнитные волны, также значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках научной работы ученые проанализировали информацию из британского Биобанка о показателях здоровья более 444 тысяч человек, изначально не имеющих в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний. Отобранные участники, в свою очередь, регулярно заполняли данные о самочувствии, а также предоставляли статистическую информацию о ежедневном использовании телефонов.

В итоге удалось установить, что регулярная «эксплуатация» смартфонов коррелирует с повышенным риском появления сердечно-сосудистых заболеваний — ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий.

Предполагается, что это происходит из-за стресса и нарушений сна, вызванных по причине частого «скроллинга» социальных сетей и новостных лент, а также из-за негативного влияния на внутренние органы электромагнитных волн, которые излучают устройства.

В связи с такими выводами, Николас Грубич, ведущий автор исследования, утверждает, что в современную эпоху цифровизации важно сосредоточиться на формировании полезных для сердца привычек, а также на отказе от использования телефона хотя бы перед сном.

Чтобы минимизировать негативные последствия, помимо прочего, нужно правильно держать смартфон. О том, как это делать, читайте по ссылке.