Частое использование смартфона связано с повышенным риском заболеваний сердца

В рамках научной работы ученые проанализировали информацию из британского Биобанка о показателях здоровья более 444 тысяч человек, изначально не имеющих в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний. Отобранные участники, в свою очередь, регулярно заполняли данные о самочувствии, а также предоставляли статистическую информацию о ежедневном использовании телефонов.