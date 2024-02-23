Частный посадочный модуль «Одиссей» совершил посадку на Луну

«Он [аппарат] был нацелен на Южный полюс Луны, регион, представляющий особый научный интерес из-за наличия водяного льда, скрывающегося в постоянно затененных кратерах. Такие данные могут оказаться полезными до того, как программа NASA “Артемида” доставит людей на Луну в 2025 году», — отмечает издание.