Частичное лунное затмение произойдет утром 18 сентября

Ученая отметила, что космическое явление начнется в 5:13 по московскому времени, а его самая заметная часть выпадет на 5:44 — в этот отброшенная планетой на свой спутник тень будет в самом своем пике. Однако из-за утренних часов и частичного характера затмения увидеть его москвичам скорее всего не удастся. Рублева также напомнила, что ближайшее полное затмение луны ожидается 14 марта 2025 года.