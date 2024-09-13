Частичное лунное затмение произойдет утром 18 сентября

Ученая отметила, что космическое явление начнется в 5:13 по московскому времени, а его самая заметная часть выпадет на 5:44 — в этот отброшенная планетой на свой спутник тень будет в самом своем пике. Однако из-за утренних часов и частичного характера затмения увидеть его москвичам скорее всего не удастся. Рублева также напомнила, что ближайшее полное затмение луны ожидается 14 марта 2025 года.
— За полным затмением получится понаблюдать, но в основном где-то с Чукотского полуострова, на Камчатке, в Магаданской области, — передает слова специалиста «Москва 24».
8 апреля солнечное затмение началось в Соединенных Штатах. Кадрами этого галактического явления поделились корреспонденты.
25 марта состоялось сразу два важных астрологических события: полутеневое лунное затмение и открытие коридора затмений, который закончится 8 апреля. «ВМ» выяснила, почему именно в этот период рекомендуется загадывать желания.