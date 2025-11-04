Частично обвалившаяся башня в Риме может полностью рухнуть

Строительство башни Конти в районе римского Форума началось в IX веке и было завершено в XIII веке при папе Иннокентии III, происходившем из дворянского рода Конти. До 2007 года в здании размещались офисы мэрии Рима. В 2022 году власти города начали масштабные реставрационные работы, по итогам которых в 2026 году башня должна была стать музеем.