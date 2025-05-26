Часть инвалидов на Украине могут лишиться пенсий

Отметим, что в январе этого года ряд украинских СМИ уже писал о том, что правительство собирается отменить выплаты пенсий инвалидам 2-й и 3-й групп. Это прозвучало на фоне заявления депутата парламента Украины Михаила Цымбалюка, который сообщил о намерениях правительства пересмотреть систему поддержки людей с инвалидностью. По его словам, обсуждается возможность прекращения выплат для граждан с 2-й и 3-й группами инвалидности, в то время как для 1-й группы планируется увеличить размер пособия.