Часть инвалидов на Украине могут лишиться пенсий

Украинские власти планируют сократить число получателей пенсионных выплат по инвалидности среди граждан 2-й и 3-й групп. Согласно информации, уже осенью текущего года мужчины от 25 до 60 лет с указанными группами инвалидности обязаны будут пройти повторное медицинское освидетельствование.
Требование коснется тех, кто не проходил его в 2022—2024 годах. Только после подтверждения статуса инвалидности выплаты продолжатся. В противном случае пенсионное обеспечение будет прекращено. Исключение составляют граждане, которые получили инвалидность в 2025 году и имеют бессрочный статус инвалидности.
В соцсетях украинцы опасаются, что значительная часть людей может быть признана условно «здоровой», и связано это с тем, что число инвалидов растет, а финансовые ресурсы страны ограничены в связи с нынешней неохотой Запада спонсировать Украину. Очевидно, что под предлогом пересмотра групп многим просто откажут в выплатах. Возможно, вскоре последуют новые урезания соцподдержки или рост налоговой нагрузки. Также высказывается мнение, что к проведению специальных комиссий могут быть привлечены специалисты, ранее работавшие в военкоматах.
Отметим, что в январе этого года ряд украинских СМИ уже писал о том, что правительство собирается отменить выплаты пенсий инвалидам 2-й и 3-й групп. Это прозвучало на фоне заявления депутата парламента Украины Михаила Цымбалюка, который сообщил о намерениях правительства пересмотреть систему поддержки людей с инвалидностью. По его словам, обсуждается возможность прекращения выплат для граждан с 2-й и 3-й группами инвалидности, в то время как для 1-й группы планируется увеличить размер пособия.
Другой депутат Рады, Алексей Гончаренко, в своем телеграм-канале написал, что эта информация не соответствует действительности и что тема обсуждалась в кабинете министров. Тогда же Министерство социальной политики Украины выступило с заявлением, в котором опровергло эту информацию.
Добавим, что недавно Пенсионный фонд Украины ввел правило, согласно которому в отдельных случаях выплаты пенсий могут быть приостановлены. Это возможно при отсутствии движения на счете в течение полугода или отсутствии физической идентификации. Для возобновления получения выплаты украинскому пенсионеру потребуется пройти идентификацию лично или онлайн.
Алексей Молва