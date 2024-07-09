Час расплаты: за какие действия подростка надо платить родителям

Подростки любят делать то, что им запрещают родители, поэтому нередко пересекают границу закона. Формально с 16 лет они могут получить административные штрафы, за которые в реальности приходится платить родителям. А ребенка при этом могут поставить на учет в детскую комнату полиции.
В редакции «Т—Ж» рассказали о самых популярных поступках подростков и посчитали, сколько придется платить за них родителям.
Мелкое хулиганство
Мелкое хулиганство — это грубое нарушение общественного порядка. Обычно это нецензурная брань, оскорбление окружающих и порча чужого имущества.
Чаще всего подростки могут совершать следующие правонарушения:
- появление на публике в обнаженном виде;
- надписи в общественных местах;
- шум;
- приставание к окружающим;
- порча клумб;
- оскорбления в Интернете.
За эти и другие действия подростка не только отругают. Он также будет нести административную ответственность.
Штраф: от 500 до 100 рублей, а за оскорбления в Интернете — от 30 000 до 100 000 рублей.
Мелкое хищение
К мелкому хищению относится кража чужого имущества, стоимость которого не превышает 2,5 тысячи рублей. Если цена похищенного имущества будет выше, то это уже не административная, а уголовная ответственность.
Штраф: возмещение ущерба в пятикратном размере, но не менее тысячи рублей.
Употребление алкоголя или запрещенных веществ
За употребление алкоголя и наркотических веществ в публичных местах, а также за появление в них в нетрезвом виде несовершеннолетнего привлекут к административной ответственности.
Штраф: родители подростка от 16 лет, распивающего алкоголь в общественных местах, заплатят от 500 до 1,5 тысячи рублей, за употребление наркотических веществ — от 4 000 до 5 000 рублей. Если пьющему алкоголь ребенку нет 16 лет, взрослым придется заплатить от 1,5 до 2 тысяч рублей.
Нарушение комендантского часа
Несовершеннолетние могут находиться на улице без взрослых только до определенного часа. Исключениями являются новогодняя ночь или какие-либо официальные мероприятия, например, выпускные.
Так, в Москве и Санкт-Петербурге дети от 16 лет не могут передвигаться по улице без сопровождения взрослых с 23:00 до 06:00.
Штраф: размер штрафа для родителей указан в региональном кодексе об административных правонарушениях. Например, в Санкт-Петербурге — до 3 000 рублей, а в Москве — до 5 000.
Шум по ночам
Как и совершеннолетним, так и несовершеннолетним нельзя шуметь и мешать другим гражданам спать ночью. Временной период, в течение которого запрещено шуметь, определен в каждом регионе. К примеру, в Москве — с 23:00 до 07:00, в Санкт-Петербурге — с 22:00 до 08:00.
Штраф: сумма штрафа указана в региональном кодексе об административных правонарушениях. Также вместо штрафа с подростком может быть проведена профилактическая беседа.
Вождение без прав
Многие подростки садятся за руль до совершеннолетия и до получения водительского удостоверения. Если за пределами учебного полигона эксперимент по вождению повлечет за собой ДТП, это приведет к уголовной ответственности. Однако если сотрудник ДПС остановит несовершеннолетнего человека без водительских прав, наступит административная ответственность.
Если автомобиль принадлежит родителю, его накажут за передачу управления автомобилем лицу без водительского удостоверения.
Штраф: от 5 000 до 15 000 рублей.
Порча имущества
Если у ребенка нет официального дохода, штраф за разбитое окно, разрисованную стену или поджег мусорного бака придется оплачивать родителям.
Если потерпевший напишет заявление на подростка в полицию, то нарушитель будет обязан выплатить административный штраф. Однако это только в случае, если сумма ущерба не превышает 5 000 рублей. Повреждение или уничтожение более дорогого имущества влечет за собой уголовную ответственность.
Штраф: от 300 до 500 рублей.
Приобретение и хранение наркотических веществ
Если полиция обнаружит у подростка наркотические вещества, на него будет составлен протокол об административном правонарушении. Если ребенок сдаст все добровольно, он избежит ответственности.
Штраф: от 4 000 до 5 000 рублей.
Ранее стало известно, что трудным подросткам будут назначать наставников.
Анна Морозова