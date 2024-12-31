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Charli XCX опубликовала манифест, на котором основан альбом BRAT

Британская певица Charli XCX поделилась в социальных сетях манифестом, на основе которого был сделан ее трендовый лонгплей BRAT (2024). Документ был написан в 2023 году для лейбла артистки.

Источник: Звук

Британская певица Charli XCX поделилась в социальных сетях манифестом, на основе которого был сделан ее трендовый лонгплей BRAT (2024). Документ был написан в 2023 году для лейбла артистки.

В манифесте Charli XCX описала свои идеи касательно оформления, музыкального стиля и рекламной кампании альбома. По поводу кислотно-зеленой обложки она заявила: «Обложка для BRAT будет неприятной, высокомерной и смелой. Некоторым людям это не понравится».

О звучании студийника и его дальнейшем продвижении певица написала: «Тому, что я делаю, нет объяснений. Ответ всегда — “без комментариев”. Мы должны культивировать желание, хаос и разрушение. Вся рекламная кампания альбома — это высокое искусство».

Ранее стало известно, что название альбома Charli XCX «BRAT» было признано словом года по версии словаря Collins.