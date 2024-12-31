Charli XCX опубликовала манифест, на котором основан альбом BRAT

О звучании студийника и его дальнейшем продвижении певица написала: «Тому, что я делаю, нет объяснений. Ответ всегда — “без комментариев”. Мы должны культивировать желание, хаос и разрушение. Вся рекламная кампания альбома — это высокое искусство».