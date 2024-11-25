Чайка застряла в памятнике Пушкину в Петербурге

На днях, впрочем, вокруг памятника развернулась история, которая, возможно, позабавила бы и самого Пушкина: на голову поэту села чайка, но не смогла улететь. Дело в том, что на ногу птицы намотался пластиковый пакет, который зацепился за кудри Александра Сергеевича, и приковал морскую птицу к «Солнцу русской поэзии».