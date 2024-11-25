Чайка застряла в памятнике Пушкину в Петербурге

В самом центре Санкт-Петербурга, посреди площади Искусств в двух шагах от Невского проспекта стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину: кудрявый поэт, отставив руку, задумчиво смотрит вдаль.
На днях, впрочем, вокруг памятника развернулась история, которая, возможно, позабавила бы и самого Пушкина: на голову поэту села чайка, но не смогла улететь. Дело в том, что на ногу птицы намотался пластиковый пакет, который зацепился за кудри Александра Сергеевича, и приковал морскую птицу к «Солнцу русской поэзии».
На ситуацию обратили внимание на форуме добровольных спасателей «Экстремум». Неравнодушные горожане уже собирались помочь птице, как вдруг ее вызволила соратница по виду: «В молодую неопытную чайку влетела другая, видимо, более опытная. И вместе они отправились дальше по своим делам», — сообщили на форуме.
Чайки часто становятся героинями комичных историй: ранее рассказывали, что в Англии чайке запретили вход в магазин из-за того, что она постоянно воровала там чипсы со вкусом барбекю.