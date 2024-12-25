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Чай и кофе помогают избежать рака головы и шеи

Любители этих напитков реже сталкиваются с онкологией.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Ученые из США, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и КНР рассмотрели, как биоактивные соединения, потенциально обладающие антиоксидантным, онкопротекторным и противовоспалительным действием, в кофе и чае связаны с риском развития рака головы и шеи.

Для работы, опубликованной в научном журнале Cancer, специалисты изучили 14 предыдущих научных статей, которые проверили эксперты из Международного консорциума по эпидемиологии рака головы и шеи. Участники исследований отвечали на вопросы, пьют они кофе с кофеином или без, а также в каком количестве употребляют чай.

Ученые объединили и сопоставили информацию о 9548 пациентах с раком головы и шеи и 15 783 участниках контрольных групп без таких патологий. Проанализировав информацию, исследователи установили, что люди, которые ежедневно выпивали более четырех чашек обычного кофе, имели на 17% меньший риск столкнуться с раком головы и шеи, чем те, кто не употреблял этот напиток. Также у кофеманов вероятность риска рака горла и полости рта был ниже на 22% и 30% соответственно.

Три-четыре чашки кофе в день также связаны с сокращением риска рака гипофарингеальной области (нижней части горла) на 41%. Кроме того, употребление бодрящего напитка без кофеина коррелировало со снижением на 25% вероятности рака полости рта.

Что касается чая, результаты получились не такими однозначными. Выпивание до одной чашки этого напитка в день было связано с меньшим риском гипофарингеального рака и рака головы и шеи в целом. Однако его употребление в большем количестве коррелировало с 40% вероятностью возникновения онкологических заболеваний гортани.

Ранее ученые выяснили, что потребление кофе продлевает жизнь.