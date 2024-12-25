Чай и кофе помогают избежать рака головы и шеи

Ученые объединили и сопоставили информацию о 9548 пациентах с раком головы и шеи и 15 783 участниках контрольных групп без таких патологий. Проанализировав информацию, исследователи установили, что люди, которые ежедневно выпивали более четырех чашек обычного кофе, имели на 17% меньший риск столкнуться с раком головы и шеи, чем те, кто не употреблял этот напиток. Также у кофеманов вероятность риска рака горла и полости рта был ниже на 22% и 30% соответственно.