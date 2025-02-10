Церковь Англии сочла безалкогольное вино не подходящим для причастия

Дискуссия началась после того, как к руководящему органу Церкви Англии обратилась член синода, преподобный каноник Элис Кемп. Она попросила рассмотреть возможность использования безглютеновых и безалкогольных элементов в евхаристии, чтобы устранить несправедливость для людей, которые не могут употреблять алкоголь и глютен. «И священники, и прихожане, которые не могут употреблять глютен и/или алкоголь, вынуждены принимать причастие только в одном виде или им может быть запрещено принимать оба элемента, если они не могут употреблять ни глютен, ни алкоголь», — аргументировала она свою позицию. Епископ Личфилда и председатель церковной литургической комиссии Майкл Ипгрейв ответил, что такой шаг отменил бы две устоявшиеся традиции в Церкви Англии. «Первая — то, что элементы, освящаемые в святом причастии, — это хлеб из пшеницы и перебродивший сок винограда. Вторая — то, что принятие святого причастия в одном виде в случае необходимости — это полное участие в таинстве, как это часто практикуется в причащении больных или детей. Даже те верующие, которые физически не могут принять причастие, должны быть уверены, что они по вере причастны телу и крови Христа», — сказал Ипгрейв.