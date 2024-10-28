Цены — вниз? На сколько подешевели российские новостройки

— Сейчас время адекватного торга. Конечно, если объект продается за 5 млн руб., а покупатель требует цену в 3,5 млн руб., то это не сработает. А если скидка в пределах 10%, то для обеих сторон это сейчас хороший вариант. Причем и на «вторичке», и на «первичке». У застройщиков довольно много нераспроданного жилья, поэтому цены на их предложения могут снизиться. Некоторые готовы продавать новостройку со скидкой в 15−20%. Но, опять же, основная часть может скорректировать цену на объекты в пределах 8−10%. Ждать, что стоимость жилья просядет на 40−50%, я бы не стал.