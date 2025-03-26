Цены на горький шоколад стремительно растут

Шоколад — не только популярная сладость, но и предмет роскоши: с каждым годом это утверждение становится все более верным. Из-за дефицита какао-бобов в мире шоколад становится все дороже, а сильнее всего страдает горький — ведь в нем больше всего какао-бобов.
Про динамику цен на десерт рассказал портал Shopper’s. Портал узнал у президента кондитерской фабрики «Победа» Виталия Муравьева, что по новым контрактам уже в этом году себестоимость одной плитки горького шоколада может составить 170−200 рублей — а значит, в розничной продаже она будет стоит 350−400 рублей.
«Психологически 350—400 ₽ — это довольно высокая цена. Потребитель готов заплатить 350 ₽ за чашку кофе в кофейне, но отдать сопоставимую сумму за шоколадную плитку пока не готов», — объяснил порталу Муравьев.
Текущие цены на плитку горького шоколада серьезно разнятся: от 75 до 300 рублей в зависимости от производителя. Но нынешние поставки шоколада произведены из сырья по предыдущим контрактам — с тех пор цены на какао-бобы на рынке существенно выросли и в целом остаются нестабильными.
Кроме того, в этом году для кондитерских изделий введут маркировку «Честный знак» — по словам Муравьева, это увеличит стоимость продукта еще на 5−10%.
Другой пример — производитель премиального шоколада Amazing cacao из Санкт-Петербурга. В июне цена за плитку у бренда выросла с 450 до 550, а в этом году она поднимется до 650−700 рублей, чтобы производитель мог «чувствовать более-менее комфортно и иметь деньги на развитие». Килограмм горячего шоколада у Amazing cacao год назад стоил 2500 ₽, сейчас — 5500 ₽
Муравьев поясняет, что ситуация в России вовсе не уникальна: «в Европе Lindt в середине прошлого года стоил 2,5 евро, теперь — 4−4,5 евро».
Цены растут не только на горький шоколад: на 14−19% подорожали батончики Mars, на 16% драже M&M's. Скоро на 14−19% вырастет цена на конфеты «Коркунов», на 15% — шоколадки Alpen Gold, Milka и «Воздушный».
Основная причина — беспрецедентный рост себестоимости производства и рекордные цены на какао-бобы.
За последний год ассортимент шоколадных плиток в России снизился на 7,5%: стало меньше цельных плиток и больше шоколада с наполнителями — это позволяет не так быстро поднимать цены.
Продажи шоколадных плиток за год сократились на 5,4% в объеме и выросли на 10,5% в стоимости. Россияне сами стали чаще покупать не цельные плитки, а батончики с начинками, потому что цена на них ниже.
Основная причина роста цен — мировой кризис на рынке какао. Спрос на сырье растет, а из-за засушливой погоды 2024 года в Гане и Кот-д'Ивуаре, основных поставщиках какао-бобов, снизился урожай.
Кроме этого, объясняют производители, ситуацию ухудшают недобросовестные игроки на бирже и спекулянты, которые пользуются нестабильностью рынка.
Вероятно, экономить на шоколаде все-таки придется: недавно рассказывали, какие продукты могут уменьшить тягу к сладкому.