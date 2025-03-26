Цены на горький шоколад стремительно растут

Другой пример — производитель премиального шоколада Amazing cacao из Санкт-Петербурга. В июне цена за плитку у бренда выросла с 450 до 550, а в этом году она поднимется до 650−700 рублей, чтобы производитель мог «чувствовать более-менее комфортно и иметь деньги на развитие». Килограмм горячего шоколада у Amazing cacao год назад стоил 2500 ₽, сейчас — 5500 ₽