Эксперты: как изменится рынок автозапчастей в России после повышения цен

Эксперты прогнозируют, что в начале 2026 года стоимость автозапчастей в России может вырасти на 10−15%, пишет РБК. Ключевым фактором станет курс рубля, который к концу 2025 года может ослабнуть до 85−95 рублей за доллар. По словам руководителя стратегического департамента маркетплейса «Автостэлс» Владислава Афанасьева, с учётом временного лага в несколько месяцев это напрямую отразится на ценах в первом квартале следующего года.