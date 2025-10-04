Популярные темы
Эксперты: как изменится рынок автозапчастей в России после повышения цен

В начале 2026 года стоимость автозапчастей в России может вырасти на 10−15%. Главным фактором станет ослабление рубля, особенно подорожают детали для автомобилей премиум-класса. Эксперты прогнозируют, что это ускорит переход автовладельцев на неоригинальные запчасти и усилит зависимость рынка от импорта.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Эксперты прогнозируют, что в начале 2026 года стоимость автозапчастей в России может вырасти на 10−15%, пишет РБК. Ключевым фактором станет курс рубля, который к концу 2025 года может ослабнуть до 85−95 рублей за доллар. По словам руководителя стратегического департамента маркетплейса «Автостэлс» Владислава Афанасьева, с учётом временного лага в несколько месяцев это напрямую отразится на ценах в первом квартале следующего года.

Особенно подорожают детали для автомобилей премиум-класса европейских брендов — Mercedes-Benz, Porsche и BMW. В результате, по мнению Афанасьева, может усилиться переход автовладельцев на неоригинальные запчасти. Сейчас доля оригинальной продукции уже на историческом минимуме, сравнимом с мартом 2022 года, и продолжает снижаться.

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов также отметил, что курс валют остаётся главным драйвером роста цен, поскольку значительная часть автопарка в стране состоит из иномарок. Основные поставки деталей идут из Китая, Турции, Индии и стран Европы, а доля локального производства остаётся крайне низкой.

Дополнительным фактором роста, по мнению экспертов, могут стать налоговые изменения, включая возможное повышение НДС. Всё это приведёт к тому, что рынок в ближайшее время будет искать баланс между ценой и доступностью — с очевидным смещением в сторону неоригинальных деталей.