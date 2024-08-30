Центр Гамалеи готов разработать вакцину от лихорадки Западного Нила

28 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах России. В группе риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями, а также люди старшего возраста, напомнили в ведомстве. Там отметили, что теплая погода является фактором, который увеличивает период жизнедеятельности кровососущих комаров, распространяющих это заболевание.