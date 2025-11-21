Ценники-невидимки: в Госдуме хотят положить конец обманам в ритейле

Хитрые ценники
В сфере розничной торговли в России сохраняется хаос в вопросах ценообразования. Сложившаяся практика предоставляет широкие возможности для манипуляций со стороны продавцов, тогда как покупатели вынуждены постоянно проявлять бдительность. Им приходится сравнивать предложения, анализировать информацию и выполнять сложные расчеты в уме, чтобы избежать переплат. Отсутствие унифицированных стандартов ставит потребителей в изначально невыгодное положение.
Типичная ситуация: покупатель увидел на витрине упаковку вяленого мяса с ценником 250 рублей, ему показалось, что это адекватная цена за товар. Однако уже на кассе выяснилось, что реальная стоимость продукта составляет 5000 рублей за килограмм.
В начале ноября председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к Роспотребнадзору с инициативой обязать торговые сети и магазины указывать полный вес продукции и полную стоимость.
Форма шриинкфляции
Потребители сталкиваются с двумя основными способами маскировки реальной стоимости товаров. Первый — классическая шринкфляция, когда производители постепенно уменьшают фасовку, сохраняя прежнюю цену. За последние годы российские покупатели стали свидетелями настоящей «гонки на понижение»: вес батона «Хлебный дом» уменьшился с 400 до 320 грамм, гречка «Мистраль» — с 900 до 800 грамм, а бутылка растительного масла «Слобода» и вовсе «похудела» с литра до 800 мл.
Второй, более изощренный способ — манипуляции с указанием цены. Как пояснил ВФокусе Mail депутат Ярослав Нилов, инициатор соответствующих законодательных изменений, часто стоимость указывается только за 100 грамм. «Можно зайти в магазины и посмотреть: упаковка сыра 200 грамм, цена указана 200 рублей, а рядом — акционная цена 90 рублей, внизу мелким шрифтом — за 100 грамм», — приводит пример парламентарий.
Оба метода создают иллюзию сохранения ценовой доступности, тогда как реальная стоимость продуктов значительно возрастает. «Покупатель, видя привычную цифру на ценнике, не сразу осознает, что платит больше за меньший объем или что фактическая цена за килограмм оказывается в разы выше ожидаемой», — пояснил депутат.
Парадокс в том, что действующее законодательство, включая Федеральный закон «О защите прав потребителей» на стороне покупателей. По закону продавы обязаны доводить до потребителя информацию о цене за единицу измерения, однако на практике эти положения часто не работают. Накануне стало известно, что Минпромторг готовит новую редакцию правил торговли, где может быть установлена единая весовая единица измерения товаров. Роспотребнадзор предварительно одобрил идею и изъявил желание поучаствовать в доработке документа.
В сегменте дистанционной торговли, где проверить реальную стоимость товара до момента покупки практически невозможно, ситуация доходит до абсурда. Покупатель лишен возможности внимательно изучить упаковку, взвесить товар в руках или сравнить ценники на полке — вся информация ограничивается тем, что предоставляет онлайн-продавец, что создает идеальные условия для обмана.
Польза для всех
Представители ритейла, в свою очередь, выступают против планируемых нововведений. Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов считает, что дополнительное регулирование в этой сфере избыточно. По его словам, торговые сети и так постоянно совершенствуют системы информирования, внедряя автоматические устройства проверки цен и электронные ценники.
Однако статистика и практика показывают, что добровольные меры со стороны бизнеса не приносят желаемого результата. Ожидается, что реформа затронет все каналы продаж — от традиционных магазинов у дома до крупных сетевых гипермаркетов и онлайн-платформ. Это особенно важно в условиях быстрорастущего сегмента электронной коммерции.
Опыт других стран показывает, что унификация подходов к ценообразованию в конечном счете выгодна всем участникам рынка. Потребители получают возможность осознанного выбора, добросовестные производители и продавцы — равные условия конкуренции, а государство — снижение нагрузки на судебную систему за счет уменьшения количества споров между покупателями и торговыми сетями, считает Нилов.