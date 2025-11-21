Ценники-невидимки: в Госдуме хотят положить конец обманам в ритейле

Парадокс в том, что действующее законодательство, включая Федеральный закон «О защите прав потребителей» на стороне покупателей. По закону продавы обязаны доводить до потребителя информацию о цене за единицу измерения, однако на практике эти положения часто не работают. Накануне стало известно, что Минпромторг готовит новую редакцию правил торговли, где может быть установлена единая весовая единица измерения товаров. Роспотребнадзор предварительно одобрил идею и изъявил желание поучаствовать в доработке документа.