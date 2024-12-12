Цена за четыре билета на «Щелкунчика» в Большом превысила миллион рублей

Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 10−13 места 12 ряда составило 1,255 миллиона рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. За один билет в партер максимальная ставка превысила начальную стоимость чуть больше, чем в два раза, составив 105 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов — 420 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей.