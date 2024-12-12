Цена за четыре билета на «Щелкунчика» в Большом превысила миллион рублей

Большой театр в 10.00 мск 11 декабря начал продажу билетов на балет «Щелкунчик», который состоится 28 декабря. Торги длились больше 17 часов и завершились в 03.09 мск 12 декабря.
Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 10−13 места 12 ряда составило 1,255 миллиона рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. За один билет в партер максимальная ставка превысила начальную стоимость чуть больше, чем в два раза, составив 105 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов — 420 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей.
Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену в субботу вечером выйдут Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко.
Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик». Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день — утром и вечером.