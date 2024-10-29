Цена вопроса. Врач рассказал, что будет, если не есть сливочное масло

Насколько это может отразиться на здоровье? Не лишают ли себя люди каких-то особых веществ, содержащихся только в нем? Или какой-то особой смазки, необходимой организму, как моторное масло двигателю? Некоторые думают о сливочном масле и так.
В чем его польза и вред
А есть и противоположные вопросы. Может, отказ от сливочного масла пойдет только на пользу? Ведь, несмотря на его натуральность, нас часто пугают вредными жирами, содержащимися и в нем, и в молочных продуктах.
«Сливочное масло долго считали очень вредным из-за большого количества насыщенных жиров и холестерина, но в последнее десятилетие появились большие исследования, реабилитирующие его, — говорит aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. — Выяснилось, что сердечно-сосудистую заболеваемость оно не повышает. Но при этом его не стали считать полезным. В научных статьях так и пишут, что сливочное масло нельзя отнести ни к полезным, ни к вредным продуктам».
Разбор масла «по косточкам»
"Если посмотреть на его состав, то в нем нет ничего такого, что мы не могли бы получить из других продуктов, продолжает доктор. — То есть, считать его незаменимым, нельзя. Если говорить детально, то жиры сливочного масла получаем с любыми другими не обезжиренными молочными продуктами.
В нем много витамина А — в 100 г 76% суточной нормы. Но его можно запросто получить с другими молочными продуктами, с яйцами. Но больше всего этого витамина в рыбьих жире и печени. Очень хороши в этом плане почти все желтые, оранжевые, красные и зеленые овощи и фрукты. В них много полезных каротиноидов, часть которых в нашем организме превращается в витамин А.
100 граммов масла содержат 15% суточной нормы витамина Е. Но его тоже много в молочных продуктах, растительных нерафинированных маслах, семечках, орехах.
Так что, если человек не будет есть сливочное масло совсем, ничего страшного не случится. Более того, он может его получать в достаточно приличных дозах в составе молочных продуктов, не подвергнутых обезжириванию".