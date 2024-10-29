Цена вопроса. Врач рассказал, что будет, если не есть сливочное масло

В нем много витамина А — в 100 г 76% суточной нормы. Но его можно запросто получить с другими молочными продуктами, с яйцами. Но больше всего этого витамина в рыбьих жире и печени. Очень хороши в этом плане почти все желтые, оранжевые, красные и зеленые овощи и фрукты. В них много полезных каротиноидов, часть которых в нашем организме превращается в витамин А.