Цена вопроса — 350 млрд. Как Татьяна Бакальчук отреагировала на иск мужа

Как сообщила aif.ru пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ: «Указанные документы в компанию не поступали, при поступлении будут рассмотрены в установленном законом порядке».
Сам Владислав объяснил претензию на огромную сумму тем, что хочет вернуть контроль над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без его согласия.
«В процессе изучения документов стало окончательно ясно: сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках ООО “РВБ”, — это ничтожные и незаконные договоренности, совершенные с явным нарушением закона. В иске мы подробно изложили основания для признания этих сделок недействительными», — отметил Владислав.
Напомним, что 1 октября Татьяна Бакальчук сообщила, что завершена реструктуризация объединенной компании. Что означает — Wildberries и группа Russ теперь вместе.
«Мы теперь готовы к новым проектам», — сообщила Татьяна Ким.
Как уточнил Владислав в своем иске, сумма переданных активов включает в себя склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт и многое другое.
«На данный момент эта цифра — лишь предварительная оценка. В процессе разбирательств она может значительно увеличиться. ООО “РВБ” и их представители скрывают документы по всем произошедшим структурным изменениям. В публичных заявлениях говорится о проведенной “реорганизации”, однако подобные изменения не могут быть проведены без моего согласия как сооснователя компании. Эта так называемая “реорганизация” не имеет юридической силы», — добавил Бакальчук.
Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1 процент в ООО «Вайлдберриз». Также у супругов нет брачного контракта, поэтому совместно нажитое имущество при разводе должно делиться пополам. Татьяна подала на развод летом 2024 года.