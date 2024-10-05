Цена вопроса — 350 млрд. Как Татьяна Бакальчук отреагировала на иск мужа

«На данный момент эта цифра — лишь предварительная оценка. В процессе разбирательств она может значительно увеличиться. ООО “РВБ” и их представители скрывают документы по всем произошедшим структурным изменениям. В публичных заявлениях говорится о проведенной “реорганизации”, однако подобные изменения не могут быть проведены без моего согласия как сооснователя компании. Эта так называемая “реорганизация” не имеет юридической силы», — добавил Бакальчук.