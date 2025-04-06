Цена циклона. Апрельский снегопад дорого обойдется центральной России

Апрельский снегопад в центральных российских регионах нанесет экономический ущерб, сообщил aif.ru независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Его размер еще только предстоит подсчитать.
«Неожиданные климатические явления наносят экономический урон, — уверен эксперт. -Но оценить его крайне сложно — убытки могут быть и прямые, и косвенные. Кроме того, снег продолжает идти, итоги подводить пока рано».
Циклон «Зион» накрыл Москву и центральную Россию настоящим зимним снегопадом, снежный покров в отдельных районах столицы 6 апреля достиг 10 см. Синоптики загодя предупреждали о ненастье, и коммунальные службы многих городов заранее вывели технику для очистки улиц.
«Помимо неплановой мобилизации коммунальной техники, призванной расчистить дороги и тротуары, — говорит Хазанов, — экономика этих городов пострадает из-за падения посещаемости кафе, ресторанов и развлекательных мероприятий. Люди в такую погоду предпочтут не выходить из дома. Кроме того, сократятся доходы от проката самокатов и велосипедов».
Несладко придется автомобилистам. Тем, кто уже успел «переобуться» в летнюю резину, настоятельно рекомендуется вовсе не выезжать, при необходимости поездки пересесть на общественный транспорт. А остальным придется коротать время в пробках.
«На улицах города сформируются дорожные пробки, — предупреждает эксперт. — Люди будут терять время в дороге. В плотном трафике могут застрять фуры со скоропортящимися продуктами, что чревато сбоями в поставках».
В первый день снегопада произошло несколько крупных аварий на дорогах. А это значит, что у апрельского снегопада есть и выгодоприобретатели.
«Повысятся заработки у автомастерских, — указал Хазанов. — А также у аптек. Вырастут продажи противовоспалительных и жаропонижающих препаратов».
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин объяснил aif.ru, когда в Москве растает снег.