Цена циклона. Апрельский снегопад дорого обойдется центральной России

«Помимо неплановой мобилизации коммунальной техники, призванной расчистить дороги и тротуары, — говорит Хазанов, — экономика этих городов пострадает из-за падения посещаемости кафе, ресторанов и развлекательных мероприятий. Люди в такую погоду предпочтут не выходить из дома. Кроме того, сократятся доходы от проката самокатов и велосипедов».