Целый букет болезней: Врач раскрыла неожиданную опасность любви зожников к гречке

В беседе с NEWS.ru медик отметила, что ежедневное употребление одной гречки может негативно сказаться на почках. Кроме того, такая монодиета приводит к гормональным сбоям, проблемам с нервной системой, авитаминозу. Также могут возникнуть головокружения, упадок сил, нарушение сна, сыпь, апатия, мигрени, расстройства стула и проблемы с зубами.
«Последствия однообразного питания исправить достаточно сложно. Если возникнет аллергическая реакция на продукт, то придётся его полностью исключить из своего рациона на длительный срок, а может, и навсегда», — заявила Омарова.
Тем не менее не надо полностью отказываться от блюд из гречки, просто их лучше чередовать с другими продуктами. Эта крупа содержит рекордное количество питательных веществ, и если есть её в меру, то можно восполнить недостаток витаминов и минералов в организме.
Ранее россиянам назвали популярный продукт, который убивает все полезные свойства гречки. Их, кстати, часто сочетают в одном блюде. Речь идёт о сахарном песке, который добавляют к каше вместе с молоком. Особенно опасно такое блюдо людям с ожирением и сахарным диабетом.