Целибат Ленни Кравица и диета Алека Болдуина: от каких вещей отказываются звезды

«Единственный напиток, который я пью, — это вода. Когда мне было 12 лет, по какой-то странной причине я решила: “Я буду пить только воду до конца своей жизни. И с тех пор я просто придерживаюсь этой идеи, не знаю почему. Мне кажется, это просто вызов, который я бросила самой себе, и мне это нравится. Я ем очень много сахара и, я думаю, это помогает мне держать баланс. За день я могу выпить около пяти-шести бутылок воды”, — рассказала актриса.