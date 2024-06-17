Целибат Ленни Кравица и диета Алека Болдуина: от каких вещей отказываются звезды

По словам Ленни Кравица, известного по хитам Fly Away и Are You Gonna Go My Way, решение отказаться от секса стало для него духовным вопросом — певец намерен избегать близости до тех пор, пока не встретит подходящего человека. Он добавил, что действительно хотел бы начать отношения в ближайшем будущем, но опасается, что сделать это ему будет непросто. «Я стал придерживаться определенных взглядов во многих вещах, в том, как я живу», — пояснил он.
Как рассказал артист, несколько лет назад на решение пересмотреть взгляд на отношения и образ жизни, который тогда, по его мнению, был легкомысленным, повлияли его взаимоотношения с отцом — режиссером и продюсером Саем Кравицем. Еще в молодости он узнал, что у отца есть любовница. Это сильно задело музыканта, в чем он признался родителю. Однако, тот заявил, что сын последует его примеру в будущем.
Ленни долгое время был уверен, что предсказание не сбылось, но в итоге отец оказался прав. После женитьбы на актрисе Лизе Боне в конце 1980-х Кравиц стал «больше походить» на него. Брак продлился всего четыре года и в нем у музыканта родилась дочь — актриса Зои Кравиц.
«Я становился плейбоем. Мне это не нравилось. Я не хотел быть таким парнем», — рассказал артист, добавив, что у него ушли годы на то, чтобы измениться. По словам Кравица, сменить образ жизни ему помогла дисциплина, стремление брать на себя ответственность и «не позволять желаниям взять над ним верх».
Forbes Life рассказывает о еще пяти случаях, когда знаменитости осознанно отказывались от определенных вещей или привычных всем аспектов жизни, будь то секс, сахар или, например, мобильный телефон.
Эд Ширан — мобильный телефон
В начале июня на подкасте Therapuss блогера и комика Джейка Шейна певец Эд Ширан рассказал, что уже почти 10 лет не пользуется телефоном — он «избавился» от смартфона еще в декабре 2015 года. Когда ведущий подкаста предложил обменяться номерами, артист сказал, что связаться с ним можно разве что по электронной почте..
Решение отказаться от телефона артист аргументировал так: «У меня был один и тот же номер примерно с 15 лет. И вот я стал знаменитым, а в моем телефоне было около 10 000 контактов. Все эти люди постоянно писали сообщения, и мне приходилось постоянно с ними общаться».
«Мне кажется, что когда у вас есть телефон, все постоянно ожидают, что вы ответите на их сообщения, а если вы этого не сделаете — это будет воспринято как грубость. Иногда у тебя просто голова не на том месте чтобы ответить — ты занят или делаешь что-то еще. Но потом ты отвечаешь на сообщение, они пишут что-то еще, и вот — ты участвуешь в 40 разговорах одновременно», — рассказал Ширан.
По словам артиста, он пользуется лишь iPad, с которого раз в неделю отвечает на электронные письма в почте. «Никто не ожидает мгновенного ответа на электронное письмо», — добавил музыкант.
По словам Ширана, без смартфона у него появилось больше времени, чтобы просто «скучать». В эти моменты, как он отметил, и появляются лучшие новые творческие идеи.
Сидни Суини — любые напитки, кроме воды
В прошлом году, рассказывая в интервью журналу GQ о 10 вещах, без которых она не может жить, актриса Сидни Суини, известная по сериалам «Белый лотос» и «Эйфория», рассказала, что еще в детстве отказалась от любый напитков, кроме воды.
«Единственный напиток, который я пью, — это вода. Когда мне было 12 лет, по какой-то странной причине я решила: “Я буду пить только воду до конца своей жизни. И с тех пор я просто придерживаюсь этой идеи, не знаю почему. Мне кажется, это просто вызов, который я бросила самой себе, и мне это нравится. Я ем очень много сахара и, я думаю, это помогает мне держать баланс. За день я могу выпить около пяти-шести бутылок воды”, — рассказала актриса.
Позже в интервью журналу People она пояснила, что в определенной степени на решение отказаться от любых напитков, кроме воды, повлияли наставления ее родителей: «Когда я была маленькой, я обожала “Ширли Темпл” (безалкогольный коктейль из имбирного эля с гренадином. — Forbes) и Sprite.
Мои родители постоянно говорили мне: «Это все что ты пьешь? Тебе нужно пить больше воды». Тогда я начала пить только воду сначала в течение недели, а потом просто продолжила делать это постоянно".
А в 2024 году в разговоре с The Wall Street Journal Суини рассказала, что, следуя этой привычке с детства, она ни разу в жизни не пробовала кофе.
Памела Андерсон — макияж
В 2023 году в TikTok и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) распространился тренд на Pamcore — стиль культовой модели и актрисы в 1990-х Памелы Андерсон.
Так, многие пользовательницы искали укороченные футболки, похожие на ту с надписью Girl!, которую Андерсон любила носить 30 лет назад, покупали джинсовые юбки и пытались повторить прическу модели, а также ее характерный макияж — тонкие брови, подведенные глаза, густо накрашенные тушью и нейтральная помада.
Сама же Памела Андерсон, переживавшая выход сериала «Пэм и Томми» об ее отношениях с барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли и релиз документального фильма Pamela, a love story, в создании которого участвовала лично, тогда стала появляться на мероприятиях исключительно без макияжа. Например, на Парижской неделе моды осенью 2023-го.
«Я всегда чувствовала, что внутри меня живет маленький монстр, которому нужно выбраться, которым нужно поделиться. Я попыталась и стала чувствовать себя ближе к нему. Речь идет не только о макияже, снятии маски, но и о том, чтобы понять, почему я здесь, какова моя цель, почему я нахожу отклик у людей, могу ли я чем-то помочь?», — комментировала тогда Андерсон.
По ее словам, решение отказаться от макияжа не было «политическим» заявлением. Она рассказала, что надеется показать и нормализировать множество способов самовыражения женщин.
«Она была лучшей. И с тех пор я просто почувствовала, что без Алексис [Алексис Фогель, визажист Андерсон, скончалась от рака груди] мне просто лучше не пользоваться косметикой», — говорила актриса в интервью Elle.
Решение, по ее словам, помогла ей принять себя и изменения, которые происходят c внешностью с возрастом. «Я думаю, мы все начинаем выглядеть немного забавно [с ярким макияжем], когда становимся старше. И я вроде как смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: “Вау, это действительно то, что со мной происходит? Это изменения”, — сказала Андерсон.
Алек Болдуин — сахар
Актер Алек Болдуин, известный по фильмам «Мой ангел-хранитель» и «На грани», отказался от сахара более 10 лет назад, когда в 2011 году в 53 года ему поставили диагноз преддиабет. Это состояние, когда у человека уже повышен уровень сахара в крови, снижена выработка поджелудочной железой инсулина, но нарушения не настолько выражены и постоянны, чтобы говорить о сахарном диабете.
Игнорирование симптомов может привести к риску развития хронического и опасного для жизни диабета II типа.
«Мне сказали, что моя проблема в том, что я находился в преддиабетическом состоянии и никогда не похудею, пока не пойму, что сахар для меня токсин. Тогда то все и изменилось в мгновение ока», — рассказывал ранее актер.
Через год, почти полностью перестав есть белый сахар, Болдуин рассказал, что ему также удалось улучшить физическую форму. «Я перестал есть рафинированный сахар, десерты и сладости. Я потребляю сахар с некоторыми фруктами, стараюсь есть ягоды. Конфет, жвачки, мятные драже, мороженого, тортов, пирогов — всего этого уже нет в моей жизни. Я похудел на 35 фунтов (15 кг)», — рассказал актер в эфире USA Today в 2012 году.
Милли Бобби Браун — просмотр фильмов и соцсети
Ранее в 2024 году актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела» и детективным лентам «Энола Холмс» от Netflix, рассказала в интервью газете The Sun, что не смотрит фильмы. Чаще всего она даже отказывается запоминать названия ленты, которую ей советуют, услышав, сколько времени ей придется провести за просмотром.
«Я не смотрю фильмы. Ко мне иногда подходят люди и говорят: “Тебе обязательно стоит посмотреть этот фильм, он изменит твою жизнь”. А я отвечаю: “Как долго мне придется на нем сидеть?” Потому что я и мой мозг не любим сидеть за просмотром даже моих фильмов».
Она добавила, что ее жених Джейк Бонджови (модель и сын музыканта Джона Бон Джови), наоборот, «самый большой любитель кино». «Он просто сидит и смотрит фильмы весь день. А я не могу этого сделать», — рассказала актриса.
До этого Милли Бобби Браун также отказалась самостоятельно использовать соцсети. На ее телефоне нет соответствующих приложений, ее страницы в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram ведут менеджеры от ее лица, а на других платформах ее аккаунты и вовсе удалены.
Актриса решила не заходить в соцсети несколько лет назад, после того как на фоне популярности столкнулась с волной негативных комментариев, угроз и кибербуллингом, из-за которых ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.