Целибат Ленни Кравица и диета Алека Болдуина: от каких вещей отказываются звезды

По словам Ленни Кравица, известного по хитам Fly Away и Are You Gonna Go My Way, решение отказаться от секса стало для него духовным вопросом — певец намерен избегать близости до тех пор, пока не встретит подходящего человека. Он добавил, что действительно хотел бы начать отношения в ближайшем будущем, но опасается, что сделать это ему будет непросто. «Я стал придерживаться определенных взглядов во многих вещах, в том, как я живу», — пояснил он.