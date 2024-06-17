Целевой прием, высокие баллы, новые приоритеты: особенности приема-2024

Основной этап ЕГЭ окончен, 20 июня официально стартует прием в вузы и колледжи. Еще не все результаты экзаменов известны. Что уж тогда говорить про вузы, где в 2024 году куча новшеств: единый целевой прием, отмежевание от бакалавриата. Тем не менее «МК» с помощью экспертов попытался предвосхитить основные черты и особенности грядущей кампании.
Поскольку прием — это логическое продолжение ЕГЭ, вначале о нем. В пику всяческим гаданиям на демо-версиях и других материалах ФИПИ, профильная математика была в этом году не сложнее, а, может, и попроще предыдущих. Кроме того, была изменена в сторону смягчения так называемая «таблица разбалловки» — перевод первичных баллов, полученных за экзамен, в стобалльную систему.
В итоге хоть официальных данных еще нет, регионы рапортуют, что количество стобалльников удвоилось. И эксперты едины в том, что математику написали хорошо. Обычно профиль сдают 50−60% всех, кто записался на ЕГЭ (около 700 тысяч в этом году).
А вот с гуманитариями все не так однозначно. «Переделали» обществознание, из-за чего часть выпускников не смогли одолеть «двадцатые» задания — повышенного уровня сложности. На русском обедню подпортил писатель Валентин Распутин со своим сложным для восприятия текстом.
— Если отвечать на вопрос о том, нарочно ли как-то подыграли «технарям» — нет, это так не работает, — говорит эксперт в области ЕГЭ, преподаватель Мария Кучерова. — Выпускники заранее берут 3 (или 4) предмета уже в расчете на определенную специальность. Если баллы по той же литературе или русскому оказались ниже ожидаемого, значит, пойдут не на бюджет, а будут учиться платно. К тому же литературу обычного сдают на ЕГЭ не более 5% всех выпускников (в этом году — 43 тысячи), что ли это может повлиять на будущий прием. Русский пишут все. Но если в пару к нему будущий абитуриент сдаст базовую математику, то он уже никак не сможет передумать, пойти в инженеры-айтишники. Туда берут только с математикой-профиль. А вузы, где она не требуется, перечневые, можно сказать: медицинские, лингвистические, творческие, в том числе история, журналистика. Еще, частично, юриспруденция, сервис и туризм.
— Какие-то изменения, особенности присутствуют в ЕГЭ-ОГЭ каждого года, подсчеты вариабельны и в них, безусловно, есть своя логика, — признает Кучерова. — Для чего-то это все делается. Но если, допустим, критерии оценивания профильной математики смягчили, а для русского ужесточили, это произошло по всей стране. То есть все абитуриенты в равных условиях. В равном ли положении вместе с ними выпускники прошлых лет, ведь результаты ЕГЭ действуют 4 года — здесь можно поспорить.
Такие случаи, как с Распутиным, тоже происходят почти каждый год (в прошлом году «плакали» от текстов Салтыкова-Щедрина — авт.) Могу всем причастным напомнить мем про лопату 2019 года. Ерничать здесь не будем, тема была серьезная, про Великую отечественную войну. Но эта «лопата» оказалась настолько многим не по зубам, что просто разошлась на «жабы» и цитаты.
— Что с бакалавриатом, не очень понятно даже мне, — признает эксперт в области образования, преподаватель Анастасия Гордеева. — С уровнями понятно: специалитет, магистратура, аспирантура. А вот специалитетный уровень сейчас представляет собой базовый бакалавриат, расширенный бакалавриат и сам специалитет на 4−6 лет. Мне не совсем понятно, как это отразится и на дипломах, честно говоря.
Поэтому не исключаю, что будет повышенное внимание вузам, где уже специалитет. И достаточно магистратуры, ведь уже шли разговоры о том, что откуда-то ее будут убирать. Конечно, это все не коснется топов, известных вузов. Думаю, что в этой ситуации еще больше повысится конкурс на экономику в управлении, медицину, IT-специальности, прикладную математику и матанализ, фундаментальную физику, коммуникации. К тому же и новая пересдача в июле повлияет. Поэтому к среднему проходному баллу за три последних года, как обычно, абитуриенту сразу советую набавить 4−6 баллов.
Пока никто не берется оценивать, как скажется на приеме целевое поступление через госпортал. Можно подать только одно заявление, а договор надо заключать после зачисления в вуз (срок отработки — не более 5 лет). Скептики считают, что никак не повлияет, другие надеются, что «будет прозрачнее в медицине». Поступать «на целевое» можно на одно направление, но еще и подать документы на бюджет закон не возбраняет.
И, конечно, снова работает приоритетность. Еще в прошлом году количество вузов, куда можно было подать заявление, сократилось с 10 до 5, и в каждом можно выбрать от 3 до 5 специальностей (максимальное количество определяет вуз). Зато в рамках одного учебного заведения можно подавать одно заявление, указав приоритетный список специальностей, на которые хочется попасть. Зачислят автоматически туда, куда абитуриент пройдет по баллам.
Прием во все вузы пройдет в единые даты с 20 июня и закончится не позднее 25 июля.