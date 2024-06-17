Целевой прием, высокие баллы, новые приоритеты: особенности приема-2024

— Если отвечать на вопрос о том, нарочно ли как-то подыграли «технарям» — нет, это так не работает, — говорит эксперт в области ЕГЭ, преподаватель Мария Кучерова. — Выпускники заранее берут 3 (или 4) предмета уже в расчете на определенную специальность. Если баллы по той же литературе или русскому оказались ниже ожидаемого, значит, пойдут не на бюджет, а будут учиться платно. К тому же литературу обычного сдают на ЕГЭ не более 5% всех выпускников (в этом году — 43 тысячи), что ли это может повлиять на будущий прием. Русский пишут все. Но если в пару к нему будущий абитуриент сдаст базовую математику, то он уже никак не сможет передумать, пойти в инженеры-айтишники. Туда берут только с математикой-профиль. А вузы, где она не требуется, перечневые, можно сказать: медицинские, лингвистические, творческие, в том числе история, журналистика. Еще, частично, юриспруденция, сервис и туризм.