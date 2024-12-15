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Целая улица Санта-Клаусов: в Нью-Йорке прошел ежегодный СантаКон

В этот день все одеваются в новогодние костюмы и идут пить по барам.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

14 декабря, в субботу, Нью-Йорк заполонили тысячи Санта-Клаусов. Это СантаКон — ежегодный фестиваль Санта-Клаусов. Главных правила у участников всего два: нарядиться в Санту (или другого героя Рождества), а затем пойти в бар и напиться.

Фестиваль проводится с 1994 года в нескольких городах Америки — Сан-Франциско, Ванкувере и многих других — но самое грандиозное шествие обычно происходит в Нью-Йорке: впечатляющими фотографиями с парада поделилось издание The Associated Press.

Шествие начинается с 10 утра и заканчивается, когда участники устают. Кроме Санта-Клаусов люди наряжаются эльфами, Гринчами и другими героями Рождества (впрочем, в толпе в этом году можно было встретить даже «Дональдов Трампов»).

Организаторы характеризуют свое мероприятие как «благотворительное, некоммерческое, неполитическое и несерьезное собрание Санта-Клаусов, чья цель — делиться абсурдом и радостью».

Принять участие в шествии можно бесплатно, но организаторы призывают всех сделать благотворительный взнос стоимостью в 15 долларов — за это выдают значок и пускают на закрытые тематические мероприятия.

Такие же события проходят и в других мировых столицах, хотя дату организаторы соблюдают не строго: кто-то переносит событие с субботы на пятницу, а кто-то вообще на другую неделю.

Само шествие часто связано не только с весельем, но и со скандалами: согласно традиции, нужно не только гулять в одежде Санты, но и регулярно заглядывать в близлежащие бары за выпивкой, поэтому к вечеру неизбежно происходят неприятные инциденты.

Полиция Нью-Йорка напомнила участникам шествия, что распивать алкоголь в открытой таре на улице нельзя, и также призвала всех позаботиться о том, чтобы не вести машину в нетрезвом состоянии, когда шествие окончится. Нью-Йоркский метрополитен сообщил, что пить спиртное в поездах запрещено.

Сами организаторы на сайте мероприятия предостерегают всех от неприятных ситуаций, призывают вести себя прилично и не портить общественные места, и не забывать оставлять хорошие чаевые в барах. Главное правило шествия звучит так: «Если вы попали в конфликт с пьяным Сантой, уйдите. Просто отпустите ситуацию».

Ранее рассказывали про другое событие в Нью-Йорке, где все оделись в один костюм: парад двойников Тимоти Шаламе (сам киноактер, кстати, тоже туда пришел).

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