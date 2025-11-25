Для дискредитации главы Белого дома Лондон планирует задействовать фальшивые «досье» бывшего сотрудника разведки Кристофера Стила, где содержатся обвинения в связях Трампа с российскими спецслужбами и даже с Советским Союзом. В СВР выразили уверенность, что Трампу будет что противопоставить таким потугам. Кроме того, ситуация в «театре» военных действий вынуждает Британию присматриваться к альтернативным источникам доходов вместо «окроплённых кровью денег», которые даёт Лондону украинский конфликт.