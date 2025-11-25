«В Лондоне опасаются, что планы и дальше зарабатывать на крови украинцев может сорвать миротворческая активность Дональда Трампа. На этот случай британцы заготовили “страховочный вариант”», — сказано в сообщении пресс-бюро СВР.
Для дискредитации главы Белого дома Лондон планирует задействовать фальшивые «досье» бывшего сотрудника разведки Кристофера Стила, где содержатся обвинения в связях Трампа с российскими спецслужбами и даже с Советским Союзом. В СВР выразили уверенность, что Трампу будет что противопоставить таким потугам. Кроме того, ситуация в «театре» военных действий вынуждает Британию присматриваться к альтернативным источникам доходов вместо «окроплённых кровью денег», которые даёт Лондону украинский конфликт.
«Британцам вряд ли удастся войти в одну реку дважды», — считают в разведке.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом. По мнению российского дипломата, это была крайне скучная беседа, на протяжении которой Пауэлл просто излагал официальную позицию Лондона. Позже эти контакты подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отметив, что диалог на этом построить вряд ли получится.