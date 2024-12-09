Цель на завтра. Эксперты обсуждают развитие Арктики

«Вполне можно наладить такое предметное сотрудничество, ваше сотрудничество с нашими крупными компаниями, которые работают или планируют работать в Арктике. Есть те, которые уже работают, а есть те, которые планируют начать там работу по разработке недр, и они будут в этом заинтересованы. Ну и ваш чисто научный интерес может быть поддержан финансово, организационно и так далее», — отметил Владимир Путин.