Цель на завтра. Эксперты обсуждают развитие Арктики

Было отмечено, что интерес к Арктике большой и растет на постоянной основе. В России же есть немало научных разработок по этому направлению, которые помогут ей занять место мирового лидера по Арктике. К делу также должен подключиться и бизнес, отметил Владимир Путин.
«Вполне можно наладить такое предметное сотрудничество, ваше сотрудничество с нашими крупными компаниями, которые работают или планируют работать в Арктике. Есть те, которые уже работают, а есть те, которые планируют начать там работу по разработке недр, и они будут в этом заинтересованы. Ну и ваш чисто научный интерес может быть поддержан финансово, организационно и так далее», — отметил Владимир Путин.
В беседе с президентом молодая ученая Татьяна Поливанова, младший научный сотрудник центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус», рассказала, что Россия должна стать мировым лидером в деле изучения деградации многолетней мерзлоты и того, как этот процесс влияет на климат. Поливанова участвует в проектах, которые посвящены экомониторингу и разработке климатических процессов.
Своим мнением о том, как должны взаимодействовать наука и бизнес, уже делился ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников. Академия наук достаточно активно работает с крупными компаниями, которые напрямую заинтересованы в передовых исследованиях ученых из России.
«Мы начали выстраивать взаимоотношения с высокотехнологичными компаниями. Потому что очень многие — практически все — высокотехнологичные компании стали проявлять большой интерес к науке, они готовы софинансировать работы, которые им нужны, и при этом, если будет положительный результат по фундаментальным и поисковым исследованиям, они готовы дальше финансировать уже опытно-конструкторские работы, внедрение», — говорил он в интервью СМИ.
Ярким и удачным примером такой слаженной работы в Арктическом регионе стало развивающееся сотрудничество академии наук и агрохимического холдинга «ФосАгро» — это одна из первых частных компаний в России, которая заключила с РАН соглашение о сотрудничестве в деле развития отрасли минеральных удобрений. И результаты уже заметны — при содействии компании появился научно-исследовательский центр в Кольском научном центре. Агрохолдинг выделил на строительство нового здания и его оснащение специальным оборудованием — лабораторным и опытно-промышленным, мебелью, оргтехникой — 500 млн рублей.
В новом центре планируют изучать проблемы рудной и технологической минералогии, вопрос обогащения и селективной флотации. Задачи специалистов — составлять трехмерные карты запасов руды в Хибинах. Они станут подбирать максимально эффективные и экологически безопасные флотационные реагенты, а также разработают технологии их использования.
Кроме того, специалисты НИЦ займутся собственными научно-прикладными исследованиями, станут формировать задания, привлекающие профильные высшие учебные заведения, академические отраслевые институты — они должны будут вместе решать сложные междисциплинарные задачи обогащения апатит-нефелиновых руд.
Уверен, что новый Научно-исследовательский центр позволит нам в многолетней перспективе гарантировать высокое качество продукции и сохранить уникальные характеристики минеральных удобрений, выпускаемых нашей компанией, поможет нам и впредь оставаться гарантом продовольственной безопасности России.
Новая научная единица подтолкнет к развитию науки в регионе и поможет привлечь в Арктику талантливую молодежь.
И это не единственный совместный проект компании и академии наук. Спектр их взаимодействия довольно широк и включает в себя стипендиальные программы и премии, предусмотренные за лучшие исследовательские проекты, популяризирующие фундаментальные науки и исследования. За прошлый год инвестиции в такую деятельность составили 2,5 млрд рублей.
В составе компании единственный в России и ведущий в мире профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и агрохимикатам — институт им. Профессора Я. В. Самойлова. Он отметил свое 105-летие и остается лидером в своей сфере.