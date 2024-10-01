Цель — 300 миллиардов. КНР отмечает семидесятипятилетний юбилей

Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с семидесятипятилетием образования КНР. Президент России отметил экономические и научно-технические успехи Пекина, а так же всё более укрепляющиеся связи между нашими странами.
Объём торговли растёт
«Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объёмов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах. Большое значение имеет плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур», — отметил Владимир Путин.
Цифр и конкретики добавил первый заместитель председателя Госдумы, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников. С его слов, торговые отношения между Москвой и Пекином сегодня ставят рекорды. «За прошедший год наш торговый оборот вырос на 23%. Доля рубля и юаня во взаимных расчетах составила более 95%, что является абсолютно рекордным показателем. Был проведен целый ряд мероприятий, направленных на повышение уровня узнаваемости российской продукции в Китае и китайской продукции в России», — рассказал Мельников «Парламентской газете».
Он отметил, что поставлена амбициозная задача — достичь товарооборота на сумму в 300 миллиардов долларов. Для этого руководство нашей страны работает над улучшением инвестиционной привлекательности, пытается решить логистические и инфраструктурные вопросы, убрать лишние таможенные барьеры.
Поддержка Москвы очень важна для Пекина
Злопыхатели из США и Европы любят рассказывать, что Москва просто вынуждена сотрудничать с Пекином, а Китай лишь скупает дешевые ресурсы и в любой момент может прекратить это, как только появится выгода. В беседе с aif.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что эти инсинуации далеки от правды. «Для Китая сотрудничество с Москвой — это не просто пустой звук, потому что Россия на протяжении последних сорока лет никогда не меняла своего дружеского отношения к Китаю. Если сравнить это с постоянными изменениями позиций по отношению к Пекину в США или Европе, то здесь есть доверие, что российская политика останется устойчивой», — отметил Маслов.
В этом аспекте есть и прагматичный момент. Россия поддерживает многие инициативы КНР в ООН, в том числе касающиеся вопросов Тайваня и безопасности. В данном случае нет другой крупной такой же державы, которая бы поддерживала многие китайские инициативы.
«Кроме того, Китай смотрит на Россию как важного торгового партнёра не только нефтью и газом, но и, например, агропродуктами. В данном случае производственную безопасность Китая обеспечивает в том числе и Россия», — добавил эксперт.
«Третий важный вопрос — это взаимодействие по глобальному видению мира. Инициативы, которые выдвигает Китай, не всегда находят какой-то разумный ответ у западных партнёров, а вот у России с Китаем есть планы на многополярность, обновление финансовой системы, планы на открытые границы — они совпадают полностью. По крайней мере, на нынешнем этапе Китай видит в России самого крупного своего союзника практически по всем планам, так что, здесь это нечто большее, чем просто торговля», — отметил Маслов.
В Китае о таком не забывают
Многие российские официальные лица в своих поздравлениях вспомнили, что СССР стал первой страной, установившей дипломатические отношения с КНР. Алексей Маслов отметил, что про этот факт не забывает и в Китае.
«Китай не отделяет нынешнюю Россию от СССР. Когда сегодня рассказывают об истории создания и становления КНР, практически везде отмечается, что 2 октября СССР первый признал, а 1 октября, когда провозглашалась Китайская Народная Республика, послал свою делегацию для участия в знаменитом собрании на площади Тяньаньмень, где Мао Цзэдун провозглашал создание КНР. В Китае действительно про это помнят. Опубликовано во многих учебниках, что Советский Союз оказывал колоссальную помощь в подготовке кадров: для тяжелой промышленности, металлургии, авиастроения, медицины. Китай такие вещи никогда не забывает», — резюмировал эксперт.