Цель — 300 миллиардов. КНР отмечает семидесятипятилетний юбилей

Злопыхатели из США и Европы любят рассказывать, что Москва просто вынуждена сотрудничать с Пекином, а Китай лишь скупает дешевые ресурсы и в любой момент может прекратить это, как только появится выгода. В беседе с aif.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что эти инсинуации далеки от правды. «Для Китая сотрудничество с Москвой — это не просто пустой звук, потому что Россия на протяжении последних сорока лет никогда не меняла своего дружеского отношения к Китаю. Если сравнить это с постоянными изменениями позиций по отношению к Пекину в США или Европе, то здесь есть доверие, что российская политика останется устойчивой», — отметил Маслов.