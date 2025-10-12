CCTV: Путин упоминанием нового оружия привел в трепет противников России

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин недавним упоминанием о новом российском оружии внушил страх противникам своей страны. Такую точку зрения привело Центральное телевидение Китая.
«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», — подчеркивает обозреватель Вэй Дунсюй.
По его словам, столкнувшись с «перепадами настроения» у США и давлением со стороны НАТО, Россия готова «раскрыть новый козырь». Вэй Дунсюй уточнил, что слова российского лидера «загадочны и к тому же преисполнены глубокой значимости».
Как он отметил, это может быть межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой «Запад не имеет средств защиты». Обозреватель считает, что тем самым будет оказано мощное воздействие на Соединенные Штаты и НАТО, поскольку дальность ее полета превышает 20 тыс. км. Более того, как отмечается, она позволяет наносить молниеносные удары по стратегическим целям, имеет сложное планирование траектории, способна уклоняться от систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Вэй Дунсюй полагает, что «Буревестник» может стать для России «ключевым козырем» на переговорах с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он также упомянул про гиперзвуковую ракету «Циркон», которая «достигла технологической зрелости».
Ранее Путин заявил, что Россия может скоро объявить о появлении у нее нового оружия, испытания которого проходят успешно. Президент подчеркнул, что, относительно межконтинентальной составляющей на море и в воздухе новизна и современность вооружений у РФ «на очень высоком уровне».