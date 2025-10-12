CCTV: Путин упоминанием нового оружия привел в трепет противников России

Как он отметил, это может быть межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой «Запад не имеет средств защиты». Обозреватель считает, что тем самым будет оказано мощное воздействие на Соединенные Штаты и НАТО, поскольку дальность ее полета превышает 20 тыс. км. Более того, как отмечается, она позволяет наносить молниеносные удары по стратегическим целям, имеет сложное планирование траектории, способна уклоняться от систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.