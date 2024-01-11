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17:16 (мск), источник: Вокруг Света

CBS: в Канаде спасли молодую лосиху, провалившуюся под лёд

Если бы не помощь людей, животное погибло бы в воде.

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Инцидент произошел в воскресенье, 7 января, в провинции Нью-Брансуик. Местные жители, Джолин и Клод Лавуа, гуляли в окрестностях деревушки Роджерсвилл, и, проходя по мостику через замерзшую речку, заметили провалившуюся под тонкий лед молодую лосиху.

«Когда она нас увидела, то попыталась подняться, но поскользнулась и снова упала», — рассказала Джолин журналистам.

Пара решила попробовать помочь обессилевшему животному, явно попавшему в трудное положение, но вдвоем сделать это оказалось непросто. К счастью, рядом проезжал полицейский патруль. Стражи порядка тоже подключились к спасению лосихи, которую без помощи людей ждала бы неминуемая гибель.

У Лавуа оказалась с собой прочная стропа, петлю из которой вышедший на тонкий лед Клод, сам рискуя провалиться, накинул и затянул на одной из задних ног лосихи. Сначала лосиху подтянули за ногу поближе к берегу, а потом накинули петлю ей на шею и начали тянуть, подталкивая сбоку и сзади, чтобы втащить на сушу. Справиться с этой задачей троим мужчинам удалось далеко не сразу — ноги лосихи скользили и подкашивались, у животного не было сил, чтобы выбраться, она раз за разом падала на лед и скользила прочь от берега.

Но в итоге все усилия увенчались успехом, лосиха оказалась на твердой земле и даже смогла подняться на все четыре ноги. Спасательная операция заняла примерно 40 минут. По словам Джолин, лосиха все это время вела себя удивительно терпеливо, а когда оказалась в безопасности, то совершенно спокойно позволила спасителям себя погладить и приласкать. Когда Лавуа и полицейские уходили, лосиха продолжала стоять на речном берегу и смотреть им вслед.

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