CBS: в Канаде спасли молодую лосиху, провалившуюся под лёд

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260066&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 января, в провинции Нью-Брансуик. Местные жители, Джолин и Клод Лавуа, гуляли в окрестностях деревушки Роджерсвилл, и, проходя по мостику через замерзшую речку, заметили провалившуюся под тонкий лед молодую лосиху.

«Когда она нас увидела, то попыталась подняться, но поскользнулась и снова упала», — рассказала Джолин журналистам.

Пара решила попробовать помочь обессилевшему животному, явно попавшему в трудное положение, но вдвоем сделать это оказалось непросто. К счастью, рядом проезжал полицейский патруль. Стражи порядка тоже подключились к спасению лосихи, которую без помощи людей ждала бы неминуемая гибель.

У Лавуа оказалась с собой прочная стропа, петлю из которой вышедший на тонкий лед Клод, сам рискуя провалиться, накинул и затянул на одной из задних ног лосихи. Сначала лосиху подтянули за ногу поближе к берегу, а потом накинули петлю ей на шею и начали тянуть, подталкивая сбоку и сзади, чтобы втащить на сушу. Справиться с этой задачей троим мужчинам удалось далеко не сразу — ноги лосихи скользили и подкашивались, у животного не было сил, чтобы выбраться, она раз за разом падала на лед и скользила прочь от берега.