Царское это дело: как Суздаль становился киностолицей

Суздаль, который отмечает свое официальное 1000-летие, успел побывать на экранах и Москвой, и Ярославлем, и уездным городом NN. Многие из его достопримечательностей знакомы даже тем, кто редко смотрит отечественное кино. «Известия» побывали на местах, узнаваемых всеми любителями отечественного кино, и увидели, что за прошедшие годы город не растерял своего очарования старины и почти не изменился.
Как всё начиналось
Впервые окрестности Суздаля появлялись на экранах в военных драмах «Баллада о солдате» и «Живые и мертвые», но там на пленку попали только дороги, ведущие к городу. Официальная же киноистория живописного русского города началась в 1964 году. Именно тогда его размеренную жизнь взбудоражил приезд трех подряд съемочных групп — фильмов «Метель», «Женитьба Бальзаминова» и «Царская невеста». Работая над черно-белой экранизацией повести Пушкина, режиссер Владимир Басов поверил совету художника Евгения Куманькова, приезжавшего в Суздаль для выбора локаций для «Войны и мира». То, что не подошло Бондарчуку, вполне устроило Басова. Роль усадьбы Гаврилы Гавриловича досталась городскому саду в Кремле, а венчание Марьи Гавриловны с Бурминым Басов снял в Никольской церкви. В съемках приняли участие местные жители, а работникам ВНИИСА пришлось потрудиться, создавая искусственный снег.
Но всё же именно с «Женитьбы Бальзаминова» можно вести отсчет настоящей кинематографической славы города. Комедия Константина Воинова по мотивам трилогии Островского запомнилась яркими красками, обилием комичных ситуаций и великолепным Георгием Вициным в роли мелкого молодого чиновника, мечтающего жениться на богатой. Стоит отметить, что «повесе» было на тот момент уже 47 лет. Теперь рядом с домом главного героя на Старой улице стоит его памятник, особенно полюбившийся туристам. На кадрах из фильма и современных фотографиях дома главного героя и торговых рядов видно, что за прошедшие 60 лет почти ничего не изменилось — разве что одежда прогуливающихся горожан и гостей города.
Со съемками фильма «Царская невеста» Владимира Гореккера по одноименной опере Римского-Корсакова всё проще — они ограничились одной локацией и полностью проходили в Покровском монастыре.
Конечно, при разговоре о кино и Суздале особого упоминания заслуживает «Андрей Рублев» (1966−1969), «самый лучший фильм всех времен и народов», как написано на пьедестале памятника Андрею Тарковскому. При этом «смотрит» изваяние режиссера на мужской Спасо-Евфимиев монастырь, хотя съемки новеллы «Колокол» велись на противоположном берегу реки Каменки, у Покровского монастыря, ставшего местом заточения постриженных в монахинь аристократок. Никакого противоречия тут нет — просто именно напротив Спасо-Евфимьева монастыря режиссер, по легенде, понял, что будет снимать именно в этом городе. Любопытное пересечение: годы спустя итальянский поэт, художник и сценарист Тонино Гуэрра, работавший над сценарием «Ностальгии» Тарковского, настолько полюбил Суздаль, что подарил музею в Спасо-Евфимиевом монастыре свои рисунки.
Достоевский, Гоголь, братья Стругацкие и бильярд
Экранизации классики начались в городе с Пушкина и продолжились Достоевским. «Братья Карамазовы» (1968) стали роковыми для режиссера Ивана Пырьева, не дожившего до окончания съемок. Их завершали актеры Михаил Ульянов и Кирилл Лавров, которые сыграли, соответственно, Дмитрия и Ивана Карамазовых. Это не помешало картине стать фильмом года и даже номинироваться на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Сорок лет спустя «Братьев» вновь вернули в Суздаль в формате телесериала Юрия Мороза, но, несмотря на узнаваемые локации, этот проект не приблизился к успеху картины 1969 года.
В 80-е Михаил Швейцер превратил Суздаль в уездный город NN в многосерийном телефильме «Мертвые души». Благодаря таланту блестящего актерского ансамбля во главе с Александром Калягиным и вполне гоголевскому духу самого города, эта экранизация прозаической поэмы считается критиками лучшей.
Городские ряды из веселой комедии «Женитьба Бальзаминова» так же стали сеттингом в фильме Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), экранизации чеховской «Драмы на охоте» с незабываемой мелодией Евгения Доги. По узнаваемым улицам бродит и Клим Самгин из одноименного сериала Виктора Титова 1988 года.
А вот институт НУИНУ из «Чародеев» Константина Бромерга (1982), экранизации братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», не так легко узнать. Всё потому, что его собирали по частям в монтаже — к московской гостинице «Москва» «приделали» двухскатную крышу суздальского Главного туристического комплекса. В ГТК же снимали и праздничный банкет, во время которого Сатанеев (Валентин Гафт) оказался на коньке крыши. Со снегом пришлось повозиться, как и в «Метели»: съемки новогодней романтической комедии происходили в апреле, когда всё уже почти растаяло. Так что рабочие съемочной группы спешно сгребали остатки сугробов и создавали видимость зимы.
В узнаваемых интерьерах ГТК происходят и события «Классика» Георгия Шенгелая, криминальной драмы 1998 года про бильярдистов. Идея фильма пришла режиссеру во время съемок драмы Глеба Панфилова «Тема», которая тоже снималась в Суздале зимой 1978−1979-х. Шенгелая работал тогда осветителем и решил снова туда вернуться и поработать там вместе с Сергеем Никоненко, исполнившим в «Теме» одну из главных ролей. Теперь Шенгелая подумывает снять сиквел проекта — правда, даты начала съемок еще неизвестны.
Музей деревянного зодчества использовался в съемках сказки «Финист — Ясный сокол» (1975) и двух многосерийных байопиках Петра I — «Юность Петра» и «В начале славных дел» (1980) Сергея Герасимова и «Россия молодая» (1982) Ильи Гурина по роману Юрия Германа. Американский сериал «Петр Великий» с Максимилианом Шеллом, Натальей Андрейченко и другими мировыми звездами так же снимали на улицах города и в Покровском монастыре. А вот для исторической драмы Павла Лунгина «Царь» было решено отстроить целый городок декораций. На воссоздание Старой Москвы и Опричного дворца ушло более пяти тысяч кубометров ели и сосны, а теперь они превратились в аттракцион для туристов под названием Щурово городище.
Камера! Мотор!
На сегодняшний день в городе снято более 100 картин, но это число может измениться в считаные месяцы — киножизнь Суздаля идет полным ходом.— Буквально на прошлой неделе Егор Бероев закончил снимать в городе свой режиссерский дебют «Куклы», полным ходом идут съемки картины, посвященной князю Андрею Боголюбскому, — сообщила «Известиям» мэр города Алиса Бирюкова.
Параллельно этому проходит кинолагерь, где начинающие документалисты из летней киношколы неигрового кино под руководством Сергея Дебижева («Два капитана — 2») снимают свои короткометражные работы о Суздале.
— На 1000-летие города Торговая площадь превратится в спектакль под открытым небом, посвященный киноистории Суздаля, и жителям и гостям города будет дана возможность погрузиться в этот мир кино, — добавила Алиса Бирюкова.
В представлении примут участие около 500 артистов, а среди гостей ожидается и вдова Тонино Гуэрры Лора Гуэрра (Яблочкина). Суздаль остается одной из киностолиц страны — и уникальным местом, где кинореальность встречается с жизнью.