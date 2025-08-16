Царев ответил о содержании тайного письма Мелании Трамп Путину

«Слышали заявление Трампа о том, что Мелания приходит к нему перед сном и говорит о том, что ты встречаешься, ты разговариваешь с Путиным, а ночью наносятся удары по Киеву. Письмо, скорее всего, в таком же духе написано. Это может быть обращение к Путину, чтобы он прекратил конфликт, хотя такое обращение она должна писать Зеленскому», — сказал он.