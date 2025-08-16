Царев ответил о содержании тайного письма Мелании Трамп Путину

В письме Мелании Трамп российскому президенту Владимиру Путину, которое передал ему в ходе встречи лидер США Дональд Трамп, могло быть обращение с призывом прекратить конфликт. Таким мнением с aif.ru поделился экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.
«Слышали заявление Трампа о том, что Мелания приходит к нему перед сном и говорит о том, что ты встречаешься, ты разговариваешь с Путиным, а ночью наносятся удары по Киеву. Письмо, скорее всего, в таком же духе написано. Это может быть обращение к Путину, чтобы он прекратил конфликт, хотя такое обращение она должна писать Зеленскому», — сказал он.
По словам Царева, в письме может идти речь о прекращении обстрелов украинского тыла.
«Думаю, речь шла о ситуации обстрелов украинских тылов. Но тут надо напомнить о заявлении Лукашенко о предложении России о воздушном перемирии, переданном через него приезжавшему с визитом в Белоруссию Киту Келлогу. И американцы до сих пор не приняли решение, и Украина тоже не поддержала. Поэтому вся ответственность на то, что погибают мирные жители, лежит на Зеленском и на американской стороне», — добавил он.
Как стало известно, письмо первой леди США Мелании Трамп российскому лидеру лично вручил глава Белого дома Дональд Трамп во время их встречи на Аляске. По данным Reuters, в своем обращении супруга американского президента привела информацию о ситуации с детьми на Украине и в РФ.