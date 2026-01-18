Царев напомнил, как испуганный Зеленский извинялся перед Кадыровым

Он напомнил, что «за напускной бравадой» скрывается испуганный человек, который при первых же серьезных проблемах во взаимоотношениях с Кадыровым лишился самообладания и униженно просил прощения.
По словам политика, в 2014 году юмористическая студия «Квартал 95» под руководством Зеленского выпустила пародийное видео с реальными кадрами молящегося и плачущего Рамзана Кадырова. Шутка касалась сноса памятника Ленину в Харькове и якобы «реакции» Кадырова на это событие: на видео с главой Чечни, находившимся в состоянии скорби, был наложен насмешливый звуковой ряд.
Столкнувшись с гневом чеченцев и лично Кадырова, Зеленский, по утверждению Царева, пришел в сильное замешательство. Испуганный комик, как утверждает политик, побежал к знакомым тогда высокопоставленным сотрудникам МВД в надежде, что они помогут уладить ситуацию.
— Генералы спасли шкуру Зеленского — он извинился, хотя Кадыров требовал, чтобы Зеленский приехал в Грозный и извинился лично. Зеленский категорически отказался — он боялся, что с ним что-нибудь сделают, — цитирует Царева «Царьград».
До этого помощник и сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров пообещал привезти Владимира Зеленского в Грозный в качестве военного преступника. Так он отреагировал на призыв политика похитить его отца Кадырова.