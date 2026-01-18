Царев напомнил, как испуганный Зеленский извинялся перед Кадыровым

По словам политика, в 2014 году юмористическая студия «Квартал 95» под руководством Зеленского выпустила пародийное видео с реальными кадрами молящегося и плачущего Рамзана Кадырова. Шутка касалась сноса памятника Ленину в Харькове и якобы «реакции» Кадырова на это событие: на видео с главой Чечни, находившимся в состоянии скорби, был наложен насмешливый звуковой ряд.