Cancer Discovery: определен механизм, связывающий употребление красного мяса с риском рака

Красное мясо (говядина, свинина, баранина) богато белком, жирами, а также важными витаминами и минералами, в том числе железом. Однако, как показывают исследования, когда красного мяса в рационе слишком много, это грозит развитием колоректального рака, то есть рака прямой и толстой кишки — третьего по распространенности в мире онкологического заболевания. Почему избыточное потребление мяса повышает риск рака, до сих пор было неясно.