Cancer Discovery: определен механизм, связывающий употребление красного мяса с риском рака

Красное мясо (говядина, свинина, баранина) богато белком, жирами, а также важными витаминами и минералами, в том числе железом. Однако, как показывают исследования, когда красного мяса в рационе слишком много, это грозит развитием колоректального рака, то есть рака прямой и толстой кишки — третьего по распространенности в мире онкологического заболевания. Почему избыточное потребление мяса повышает риск рака, до сих пор было неясно.
Группе ученых из Сингапура, статья которых опубликована в Cancer Discovery, впервые удалось не только определить молекулярный механизм, который лежит в основе этой взаимосвязи, но и найти способ его блокировать, открывая тем самым пути для создания эффективных лекарств.
Оказалось, что содержащееся в красном мясе железо вступает в реакцию с чувствительным к этому минералу белком под названием Pirin, что, в свою очередь, приводит к всплеску активности фермента теломеразы в злокачественных клетках толстой и прямой кишки — а это ключевой фактор, запускающий их неконтролируемый рост.
Теломеры — крошечные защитные «колпачки» на концах хромосом, — необходимы для деления клеток. С каждым делением клетки ее теломеры становятся все короче и короче, пока не станут настолько короткими, что клетка больше не может делиться и погибает. Когда это происходит, ткани стареют.
Однако фермент теломераза может перестраивать теломеры таким образом, чтобы восстановить способность клеток к делению. Это может звучать неплохо, но если клетки продолжают бесконтрольно делиться, преодолевая естественные ограничения, налагаемые теломерами, они могут образовать раковую опухоль.
Поскольку раковые клетки постоянно делятся, их теломеры становятся очень короткими, и, чтобы избежать неминуемой смерти, они вырабатывают теломеразу. Это позволяет им продолжать делиться, расти и фактически становиться бессмертными.
Ученые также установили, что небольшая молекула SP2509 способна блокировать этот механизм, не давая железу связываться с белком Pirin. Лабораторные исследования на клетках колоректального рака показали, что SP2509 не только останавливает процесс реактивации теломеразы, но и тормозит рост раковой опухоли. Как подчеркивают ученые, это может стать новой эффективной стратегией борьбы с раком толстой и прямой кишки.