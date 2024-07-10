C0 или C1: чем отличаются категории яиц?

Яйца в магазинах имеют маркировку-штампы — буквы красного или синего цвета. Красным цветом и символом «Д» помечаются диетические яйца, которые поступают в продажу практически сразу после того, как их снесла курица. Они могут храниться без холодильника не более недели, а концентрация всех полезных веществ в них достигает максимума на 3−4 день.