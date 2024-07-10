C0 или C1: чем отличаются категории яиц?

Яйца в магазинах имеют маркировку-штампы — буквы красного или синего цвета. Красным цветом и символом «Д» помечаются диетические яйца, которые поступают в продажу практически сразу после того, как их снесла курица. Они могут храниться без холодильника не более недели, а концентрация всех полезных веществ в них достигает максимума на 3−4 день.
Синим цветом и символом «С» маркируются столовые яйца. Они могут храниться до месяца без холодильника и до трех месяцев в холодильнике.
Все эти яйца, в зависимости от веса, также делятся на категории:
C3 — вес яйца от 35 до 44,9 г;
C2 — вес яйца от 45 до 54,9 г;
C1 — вес яйца от 55 до 64,9 г;
С0 (отборная категория яиц) — вес яйца от 65 до 74,9 г;
CB (высшая категория яиц) — вес яйца выше 75 г.
Вопреки распространенному мнению, эти категории свидетельствуют не о качестве продукта, а лишь о его «весовой категории». По большей части это необходимо поварам и кондитерам для приготовления блюд (кстати, в рецептах обычно указана граммовка третьей категории — С3). Цвет яиц также не играет никакой роли в пользе для здоровья: белые яйца несут курицы со светлым оперением, а коричневые — с аналогичным окрасом.
Однако есть яйца с маркировкой на упаковке «эко» и «обогащенные». Пометка «эко» свидетельствует о том, что курицы, которые их снесли, питались натуральными кормами и выращивались на свободном выгуле. «Обогащенные» яйца, в свою очередь, содержат искусственное добавление омеги-3, селена и пигментов для окраски желтка.
О пользе яиц вкрутую рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова