C&E: любители ностальгировать умеют лучше поддерживать дружеские связи

У вас много близких друзей, и вы прилагаете все усилия, чтобы поддерживать эти отношения? Если вы ответили «да», вы, вероятно, склонны к ностальгии по прошлому. Такие люди, как вы, обычно имеют больше близких друзей и прилагают больше усилий для поддержания дружбы и других отношений, чем менее сентиментальные люди.
К такому выводу пришли авторы нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Cognition and Emotion. И это очень важно, поскольку поддержание близких отношений с другими людьми совершенно необходимо для нашего здоровья и благополучия, отмечают исследователи.
Как проводили исследование
Они опросили в общей сложности около 1500 человек из разных стран мира по поводу того, насколько они ценят воспоминания о ностальгических переживаниях и насколько велик их круг общения. В первом опросе участвовали студенты, во втором — люди, средний возраст которых составлял 40 лет. На третьем этапе психологи проанализировали результаты опросов по этой теме, проводившихся с 2013 по 2019 годы, чтобы посмотреть, как чувство ностальгии по прошлому и круг общения меняются с течением времени.
Зачем нам нужна ностальгия
Результаты всех трех опросов показали, что с возрастом люди все более склонны ностальгировать по прошлому, и это неизменно ассоциируется с наличием большего количества близких друзей и большими усилиями по поддержанию этой дружбы.
Склонность вспоминать счастливые времена, проведенные с другими, помогает осознать важность таких отношений и мотивирует нас поддерживать их, отмечают исследователи.
«Люди, которые чаще испытывают ностальгию и ценят эти воспоминания, лучше осознают важность отношений и необходимость их развивать, — объясняет один из авторов исследования Куан-Джу Хуан, аспирант Киотского университета (Япония). — Это означает, что такая дружба с большей вероятностью сохранится надолго, даже если мы становимся старше, и наша жизнь, интересы и обязанности меняются».