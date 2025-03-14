C&E: любители ностальгировать умеют лучше поддерживать дружеские связи

Они опросили в общей сложности около 1500 человек из разных стран мира по поводу того, насколько они ценят воспоминания о ностальгических переживаниях и насколько велик их круг общения. В первом опросе участвовали студенты, во втором — люди, средний возраст которых составлял 40 лет. На третьем этапе психологи проанализировали результаты опросов по этой теме, проводившихся с 2013 по 2019 годы, чтобы посмотреть, как чувство ностальгии по прошлому и круг общения меняются с течением времени.