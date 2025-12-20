Популярные темы
BZ: Мерц оказался в изоляции среди европейцев из-за российских активов

Газета BZ: канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции из-за позиции по активам РФ.

Источник: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди других европейских лидеров из-за своей позиции по использованию замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

«Авторитет Мерца пошатнулся — он оказался в изоляции среди европейцев. Канцлер Германии сделал неверную ставку и потерпел унижение», — пишет Berliner Zeitung.

Провал плана, который активно продвигал германский канцлер, нанес удар по его репутации как на европейской арене, так и внутри страны. Эта ситуация ослабила переговорные позиции Берлина в сложном вопросе дальнейшей финансовой поддержки Украины.

Ранее Berliner Zeitung сообщала, что разрыв между политической волей и общественным мнением в Германии заставляет Мерца уклоняться от прямого ответа о возможном размещении бундесвера на Украине, что затрагивает для страны исторически чувствительную тему. На саммите ЕС 18—19 декабря в Брюсселе канцлер также связывал судьбу Украины и Европы, продвигая идею использования российских активов для поддержки Киева.