Ранее Berliner Zeitung сообщала, что разрыв между политической волей и общественным мнением в Германии заставляет Мерца уклоняться от прямого ответа о возможном размещении бундесвера на Украине, что затрагивает для страны исторически чувствительную тему. На саммите ЕС 18—19 декабря в Брюсселе канцлер также связывал судьбу Украины и Европы, продвигая идею использования российских активов для поддержки Киева.