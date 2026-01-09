Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший советник Трампа рассказал о коррумпированности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение можно считать полностью коррумпированными. На это указал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью РИА Новости.

Источник: Reuters

«Зеленский полностью коррумпирован. Люди вокруг него тоже коррумпированы», — подчеркнул он.

По словам экс-советника американского лидера, уровень коррупции очень высок по всей Украине. При этом Майк Флинн подчеркнул, что не понимает, почему администрации США говорят о необходимости поддерживать украинское руководство. Владимира Зеленского и его «приспешников» политик прямо назвал «жуликами».

Ранее Майк Флинн посчитал Владимира Зеленского диктатором. По его словам, украинский лидер может арестовать любого человека в стране.