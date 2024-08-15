Бывший нацистский бункер превратили в гостинично-развлекательный комплекс

Теперь в обновленном гамбургском бункере есть два ресторана высокой кухни, пятиэтажный отель Hard Rock и бар на крыше с живым садом, из которого по мрачному бетонному фасаду струится зелень. Однако, в память о периоде строительства, на втором этаже для всех желающих находится выставка, рассказывающая о непростой истории здания.