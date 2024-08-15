Бывший нацистский бункер превратили в гостинично-развлекательный комплекс

Бункер St. Pauli (Гамбург, Германия) высотой 58 метров был построен с использованием принудительного труда во времена нацистского режима Адольфа Гитлера. Будучи одной из восьми зенитных башен (наземных зенитных бункеров), он служил бомбоубежищами во времена британских воздушных налетов в 1940 году.
По примерным подсчетам, бетонное сооружение весит около 76 000 тонн и имеет стены толщиной 2,5 метра. И хотя здание является прямым напоминанием о самом мрачном периоде в истории Германии, его решили не сносить, а «переделать» в гостинично-развлекательный комплекс.
Теперь в обновленном гамбургском бункере есть два ресторана высокой кухни, пятиэтажный отель Hard Rock и бар на крыше с живым садом, из которого по мрачному бетонному фасаду струится зелень. Однако, в память о периоде строительства, на втором этаже для всех желающих находится выставка, рассказывающая о непростой истории здания.
Идея заключалась в том, чтобы добавить что-то мирное и позитивное в этот массивный квартал, оставшийся со времен нацистской диктатуры.
Кстати, чтобы остаться на ночь в бывшем бункере придется заплатить от 180 евро (~ 18 тысяч рублей) за классический номер до 269 евро (~ 27 тысяч рублей) за люкс с панорамным видом на город.
Если хочется выбрать отель с более «спокойной» историей, советуем приглядеться к подборке из 15 лучших курортов Турции.
Кристина Корчанова