Бывший главный редактор «Коммерсанта» Желонкин назначен замминистра просвещения

Бывший главный редактор и гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения, соответствующее распоряжение правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовых актов.
Желонкин работал в «Коммерсанте» с 2013 года. В 2016 году стал гендиректором издательского дома, в 2018-м — его главным редактором.
В июне 2024-го Желонкин ушел с поста главного редактора, его место занял Михаил Лукин. В августе.
Желонкин покинул «Коммерсантъ», место генерального директора.
издательского дома занял его бывший заместитель Роман Уманский. В сентябре Желонкин был назначен советником министра просвещения.
До прихода в «Коммерсантъ» Желонкин был заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе и главой Департамента управления делами Министерства регионального развития.