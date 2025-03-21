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Бывший главный редактор «Коммерсанта» Желонкин назначен замминистра просвещения

Бывший главный редактор и гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения. Желонкин работал в «Коммерсанте» с 2013 года. В прошлом августе он ушел из издательского дома, а в сентябре был назначен советником министра просвещения.

Источник: РИА "Новости"

Бывший главный редактор и гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения, соответствующее распоряжение правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовых актов.

Желонкин работал в «Коммерсанте» с 2013 года. В 2016 году стал гендиректором издательского дома, в 2018-м — его главным редактором.

В июне 2024-го Желонкин ушел с поста главного редактора, его место занял Михаил Лукин. В августе.

Желонкин покинул «Коммерсантъ», место генерального директора.

издательского дома занял его бывший заместитель Роман Уманский. В сентябре Желонкин был назначен советником министра просвещения.

До прихода в «Коммерсантъ» Желонкин был заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе и главой Департамента управления делами Министерства регионального развития.