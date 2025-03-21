Бывший главный редактор «Коммерсанта» Желонкин назначен замминистра просвещения

Бывший главный редактор и гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения. Желонкин работал в «Коммерсанте» с 2013 года. В прошлом августе он ушел из издательского дома, а в сентябре был назначен советником министра просвещения.