Бывший эксперт ООН де Зайас призвал верящих в победу Киева обратиться к врачу

«От этого не уйти — [премьер Великобритании Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц должны будут смириться с потерей престижа, но лучше потерять престиж, чем продолжать эскалацию и подвергать себя риску ядерной аварии», — считает де Зайас.