«Если кто-то думает, что Украина может победить, ему следует обратиться к психиатру», — написал он в Х. По словам юриста, у западных стран «нет плана Б» для урегулирования конфликта.
«Если мы хотим спасти жизни людей на Украине, необходимо достичь мирного соглашения», — добавил он.
«От этого не уйти — [премьер Великобритании Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц должны будут смириться с потерей престижа, но лучше потерять престиж, чем продолжать эскалацию и подвергать себя риску ядерной аварии», — считает де Зайас.
Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС ранее заявил, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, мяч находится на украинской стороне. Дипломат констатировал, что переговоры «поставлены Киевом на паузу», а турецкие представители «не раз призывали их возобновить».