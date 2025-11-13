Популярные темы
Бывший эксперт ООН де Зайас призвал верящих в победу Киева обратиться к врачу

ЖЕНЕВА, 13 ноября. /ТАСС/. Западным лидерам, которые верят в победу Украины, необходимо обратиться к психиатру. Такое мнение выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.

Источник: Reuters

«Если кто-то думает, что Украина может победить, ему следует обратиться к психиатру», — написал он в Х. По словам юриста, у западных стран «нет плана Б» для урегулирования конфликта.

«Если мы хотим спасти жизни людей на Украине, необходимо достичь мирного соглашения», — добавил он.

«От этого не уйти — [премьер Великобритании Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц должны будут смириться с потерей престижа, но лучше потерять престиж, чем продолжать эскалацию и подвергать себя риску ядерной аварии», — считает де Зайас.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС ранее заявил, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, мяч находится на украинской стороне. Дипломат констатировал, что переговоры «поставлены Киевом на паузу», а турецкие представители «не раз призывали их возобновить».