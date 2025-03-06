Бывший дом Фрэнка Синатры в Лос-Анджелесе продали за $5 млн

Стеклянный особняк расположен на мысе в районе Чатсвуд. Здесь Синатра устраивал вечеринки, на которые приглашал элиту золотого века Голливуда. С тех пор это место стало популярным для съемок. В 2023 году Майли Сайрус сняла здесь несколько клипов для своего альбома Endless Summer Vacation, говорится в статье.