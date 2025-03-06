Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший дом Фрэнка Синатры в Лос-Анджелесе продали за $5 млн

Этот дом певец арендовал в середине ХХ века и устраивал здесь вечеринки с легендами Голливуда.

Источник: SCOTT EVERTS / SAE PHOTOGRAPHY

Дом, который арендовал американский певец, актер и продюсер Фрэнк Синатра в 1960-х годах в Лос-Анджелесе, продали за $5 млн. Имя покупателя неизвестно, сообщает Mansion Global.

Стеклянный особняк расположен на мысе в районе Чатсвуд. Здесь Синатра устраивал вечеринки, на которые приглашал элиту золотого века Голливуда. С тех пор это место стало популярным для съемок. В 2023 году Майли Сайрус сняла здесь несколько клипов для своего альбома Endless Summer Vacation, говорится в статье.

Общая площадь участка составляет 13 акров (526 соток). Дом имеет L-образную форму и панорамные окна. Здесь есть просторная гостиная с библиотекой, две комнаты отдыха, тренажерный зал и массажный кабинет. Интерьеры в светлых тонах украшает множество скульптур и ярких картин. На территории расположен гостевой дом и открытый 15-метровый бассейн, говорится в заметке.