Бывший дом Фрэнка Синатры в Лос-Анджелесе продали за $5 млн

Дом, который арендовал американский певец, актер и продюсер Фрэнк Синатра в 1960-х годах в Лос-Анджелесе, продали за $5 млн. Имя покупателя неизвестно, сообщает Mansion Global.
Стеклянный особняк расположен на мысе в районе Чатсвуд. Здесь Синатра устраивал вечеринки, на которые приглашал элиту золотого века Голливуда. С тех пор это место стало популярным для съемок. В 2023 году Майли Сайрус сняла здесь несколько клипов для своего альбома Endless Summer Vacation, говорится в статье.
Общая площадь участка составляет 13 акров (526 соток). Дом имеет L-образную форму и панорамные окна. Здесь есть просторная гостиная с библиотекой, две комнаты отдыха, тренажерный зал и массажный кабинет. Интерьеры в светлых тонах украшает множество скульптур и ярких картин. На территории расположен гостевой дом и открытый 15-метровый бассейн, говорится в заметке.