Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз выставили на продажу за $24 млн

Дом в Беверли-Хиллз (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния), принадлежавший в свое время знаменитому музыканту Элвису Пресли, выставлен на продажу за $24,5 млн, сообщает Mansion Global.
Особняк в стиле эпохи регентства (переходный этап между барокко и рококо) был спроектирован архитектором Рексом Лотери и расположен в элитном районе Беверли-Хиллз. Пресли купил дом в 1967 году и шесть лет прожил в нем со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Мари.
Площадь особняка составляет 492,2 кв. м. В доме четыре спальни и пять ванных комнат, а в некоторых спальнях есть раздвижные стеклянные двери, ведущие на задний двор. В доме также есть две гостиные и кухня.
На прилегающей к дому территории есть бассейн и джакузи, окруженные патио с шезлонгами, а по обеим сторонам этого патио тянутся газоны, уточняется в сообщении.
В жизни Элвиса Пресли было несколько домов, тесно связанных с ним. Дом детства музыканта расположен в городе Тупело на севере штата Массачусетс. Здание было построено на участке в 1920-х годах папой и дядей Элвиса. В нем три комнаты и небольшая кухня. Здесь король рок-н-ролла провел свое детство вместе с матерью Глэсис и отцом Верноном. Домик Пресли, в котором он жил первое время со своей женой Присциллой, находится в поместье Грейсленд в Мемфисе и представляет собой двухкомнатный трейлер. А есть еще дом с участком в Колдуотере (штат Миссисипи), который был тайно приобретен музыкантом на имя своего отца Вернона Пресли. Затем она была передана в собственность матери музыканта, а сейчас принадлежит человеку из близкого круга Пресли.