Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз выставили на продажу за $24 млн

В жизни Элвиса Пресли было несколько домов, тесно связанных с ним. Дом детства музыканта расположен в городе Тупело на севере штата Массачусетс. Здание было построено на участке в 1920-х годах папой и дядей Элвиса. В нем три комнаты и небольшая кухня. Здесь король рок-н-ролла провел свое детство вместе с матерью Глэсис и отцом Верноном. Домик Пресли, в котором он жил первое время со своей женой Присциллой, находится в поместье Грейсленд в Мемфисе и представляет собой двухкомнатный трейлер. А есть еще дом с участком в Колдуотере (штат Миссисипи), который был тайно приобретен музыкантом на имя своего отца Вернона Пресли. Затем она была передана в собственность матери музыканта, а сейчас принадлежит человеку из близкого круга Пресли.