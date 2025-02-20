Бывший полицейский за год спас более 40 потерявшихся собак и кошек

44-летний Чед Таверния, отставной следователь полиции штата Нью-Йорк (США), использует тепловизионный дрон, чтобы искать потерявшихся питомцев. Только за год мужчина спас более 40 животных, — пишет The New York Times.
Известно, что Таверния, выйдя на пенсию, купил дрон, чтобы фотографировать диких животных. Однако в скором времени его хобби переросло в нечто большее. Все началось, когда в январе 2024 года одна из знакомых мужчины, зная о его профессиональных навыках и наличии спецтехники, позвонила и попросила найти пропавшую собаку. Бывший следователь не отказал в помощи. Он быстро отследил беглеца, чтобы вернуть питомца владелице.
Позднее мужчина помог отыскать еще несколько пропавших животных, а после основал небольшую службу по спасению питомцев — North Country Drone Search & Recovery. Профессиональный розыск беглецов, кстати, платный. За $300−600 (~ 26,5−53 тыс рублей) Таверния передает владельцам точные координаты животного и по телефону объясняет, как его найти.
Сообщается, что к бывшему следователю обращаются со всей Америки. Только за прошедший год ему удалось найти и спасти 42 собаки и еще нескольких кошек.
Кстати о беглецах: ранее рассказывали, что из норвежского рыбного хозяйства сбежало 27 тысяч лососей.