Бывший полицейский за год спас более 40 потерявшихся собак и кошек

Известно, что Таверния, выйдя на пенсию, купил дрон, чтобы фотографировать диких животных. Однако в скором времени его хобби переросло в нечто большее. Все началось, когда в январе 2024 года одна из знакомых мужчины, зная о его профессиональных навыках и наличии спецтехники, позвонила и попросила найти пропавшую собаку. Бывший следователь не отказал в помощи. Он быстро отследил беглеца, чтобы вернуть питомца владелице.