Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре

Пропажа известного управленца поставила местную полицию в тупик.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

7 января на Кипре пропал бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Несколько дней полиция искала его самостоятельно, но в итоге обратилась за помощью к местным жителям. Правоохранители опубликовали описание 56-летнего бизнесмена и его фотографию с просьбой сообщить им хоть какую-то известную информацию.

Последний раз Баумгертнера видели, когда он выходил из своего дома. Сигнал телефона же оборвался в районе Писсури, где находится скалистое побережье. Об исчезновении бизнесмена сообщил первым один из его сотрудников.

На данный момент поисками россиянина занимаются спасатели, волонтеры и полиция. Задействовать пришлось даже дрон и вертолет. Сложности возникают еще и по причине непрекращающихся дождей. Местные СМИ пишут, что обследование местности продолжится и сегодня, 12 января.

Знают о пропаже бывшего управленца также в российском посольстве, в котором, как сообщается, отслеживают ситуацию. Именно Баумгертнер сделал из компании «Уралкалий» крупнейшего мирового поставщика калийных удобрений.