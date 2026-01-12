Бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре

7 января на Кипре пропал бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Несколько дней полиция искала его самостоятельно, но в итоге обратилась за помощью к местным жителям. Правоохранители опубликовали описание 56-летнего бизнесмена и его фотографию с просьбой сообщить им хоть какую-то известную информацию.
Последний раз Баумгертнера видели, когда он выходил из своего дома. Сигнал телефона же оборвался в районе Писсури, где находится скалистое побережье. Об исчезновении бизнесмена сообщил первым один из его сотрудников.
На данный момент поисками россиянина занимаются спасатели, волонтеры и полиция. Задействовать пришлось даже дрон и вертолет. Сложности возникают еще и по причине непрекращающихся дождей. Местные СМИ пишут, что обследование местности продолжится и сегодня, 12 января.
Знают о пропаже бывшего управленца также в российском посольстве, в котором, как сообщается, отслеживают ситуацию. Именно Баумгертнер сделал из компании «Уралкалий» крупнейшего мирового поставщика калийных удобрений.