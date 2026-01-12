Бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре

7 января на Кипре пропал бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Несколько дней полиция искала его самостоятельно, но в итоге обратилась за помощью к местным жителям. Правоохранители опубликовали описание 56-летнего бизнесмена и его фотографию с просьбой сообщить им хоть какую-то известную информацию.