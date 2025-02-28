Бывшего главу наркокартеля Гвадалахара доставили в США

Он также отметил, что это особенно важная победа для семьи Камарена, которая наконец сможет увидеть, как убийцу агента Энрике ждет суд и наказание на американской земле: «Сегодня мы делаем важное послание для каждого лидера картеля, контрабандиста и преступника, отравляющих наших граждан: вы все понесете ответственность. Не важно, сколько времени это займет, не важно, как далеко вы сбежите — правосудие вас настигнет».