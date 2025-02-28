Бывшего главу наркокартеля Гвадалахара доставили в США

Мексиканские наркокартели не менее могущественны и опасны, чем их латиноамериканские коллеги, хотя и реже мелькают в сводках новостей. Впрочем, вчера в истории противостояния официальных властей и криминальных группировок произошло важное событие: Рафаэля Каро Кинтеро, лидера картеля Гвадалахара, доставили в США в наручниках.
Широкой публике Каро Кинтеро может быть известен по сериалу «Нарко: Мексика», рассказывающему о борьбе агента Управления по борьбе с наркотиками (УБН) Кики Камарены с картелем Гвадалахары, возглавляемым Феликсом Гайярдо и тем самым Рафаэлем Каро Кинтеро.
Все трое главных героев сериала — реальные люди. К сожалению, судьба агента Камарены сложилась печально: руководители картеля организовали его похищение, пытали его и убили. Именно убийство Камарены — одно из главных обвинений, по которым будут судить Каро Кинтеро, которого, как пишет CNN, вместе с 28 другими членами картеля доставили в США на специальном самолете.
Противостояние разворачивалось в далеком 1985 году: как пишет УБН, похищение Камарены стало местью за уничтожение плантации марихуаны площадью в 2,5 тысячи акров.
Мигель Анхель Феликс Гайярдо был схвачен в 1989 году и отбывает 37-летний срок в мексиканской тюрьме, а вот его судьба его подельника сложилась менее однозначно: Каро Кинтеро просидел в заключении 28 лет и в 2013 году вышел на свободу из-за технической ошибки во время взятия под стражу.
Верховный суд Мексики впоследствии отменил решение об освобождении, но найти наркоторговца заново не вышло: он уже скрылся. Схватить Кинтеро получилось только в июле 2022 года в ходе кровавой операции: при задержании из-за крушения вертолета погибло 14 мексиканских морских пехотинцев, а наркобарон чуть было не сбежал еще раз, но его нашла в кустах служебная собака. Теперь его экстрадировали в США.
«Каро Кинтеро, глава наркокартеля, чинивший насилие, разрушения и смерть в Соединенных штатах и Мексике, четыре десятилетия возглавлял список самых разыскиваемых преступников УБН, и сегодня мы с гордостью сообщаем, что он прибыл в США, где его ждет правосудие», — объявил руководитель УБН Дерек С. Мальц в четверг.
Он также отметил, что это особенно важная победа для семьи Камарена, которая наконец сможет увидеть, как убийцу агента Энрике ждет суд и наказание на американской земле: «Сегодня мы делаем важное послание для каждого лидера картеля, контрабандиста и преступника, отравляющих наших граждан: вы все понесете ответственность. Не важно, сколько времени это займет, не важно, как далеко вы сбежите — правосудие вас настигнет».
В пятницу Кинтеро будут судить в Нью-Йорке. Кроме него в ближайшее время перед судом предстанут и другие преступники, доставленные тем же рейсом: это члены картеля Синалоа, картеля Нового поколения Халиско, Северо-восточного картеля (бывшего картеля Лос Зетас), картеля Ла Нуэва фамилия Мичоакана и картеля Залива (чтобы разобраться во всех них, проще всего посмотреть сериал «Нарко: Мексика»).
В официальном заявлении Министерства юстиции утверждается, что их ждет коллективный суд за импорт в США ядом и наркотических веществ, включая кокаин, метамфетамин, фентанил и героин, а также за совершение насильственных преступлений.
Не отстает и главная родина наркокартелей, Колумбия (про которую рассказывает оригинальный сериал «Нарко») — на днях там задержали мужчину, который пытался вывезти из страны кокаин в парике.