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Бывшая возлюбленная Канье Уэста заявила, что жалеет о романе с рэпером: «Ненавижу»

Актриса, модель и блогерша Джулия Фокс заявила в интервью изданию The Sunday Times, что жалеет о краткосрочном романе с рэпером Канье Уэстом.

Источник: AP 2023

«Я очень сожалею об этих отношениях. Я ненавижу их! Роман продлился всего несколько недель, но будет преследовать меня всю жизнь», — сказала блогерша.

Джулия Фокс призналась, что не хотела бы, чтобы ее знали как «чью-то девушку». По словам актрисы, она изначально не планировала рассказывать общественности об их романе с Канье Уэстом.

«Я тогда подумала: “Нам стоит подождать”, но потом внезапно все было сделано за моей спиной. Я быстро поняла, что меня просто используют как пешку», — заявила она.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022-м она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Знаменитости вместе позировали на Неделе моды в Париже. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, музыкант — в Лос-Анджелесе.