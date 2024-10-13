Бывшая возлюбленная Канье Уэста заявила, что жалеет о романе с рэпером: «Ненавижу»

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022-м она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Знаменитости вместе позировали на Неделе моды в Париже. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, музыкант — в Лос-Анджелесе.